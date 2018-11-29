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Рубрика: Экономика

Рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20 процентов

Текст: Елена Березина
Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления уверенно прибавляет в объемах. По данным рэнкинга управляющих компаний по итогам деятельности в третьем квартале 2018 года, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) (имеется в распоряжении "РГ"), совокупный рост активов под управлением составил 19,64 процента к III кварталу 2017 года.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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Аналитики отмечают, что прирост активов произошел по большей части благодаря увеличению средств, привлеченных от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) (+5 процентов) и средств в индивидуальном доверительном управлении (ИДУ) (+7,2 процента). Средства, переданные управляющим компаниям (УК) от ПФР выросли на 4,71 процента, страховые резервы прибавили 5,58 процента за квартал. Совокупный объем собственных средств УК увеличился на 2,5 процента.

НРА были собраны данные по итогам деятельности УК по итогам 9 месяцев 2018 года и проведен сравнительный анализ динамики ключевых показателей относительно результатов II квартала 2018 года и III квартала 2017 года. В рэнкинг включены данные 56 УК. Совокупный объем активов под управлением УК, принявших участие в рэнкинге, составил 6,54 триллиона рублей.

Рынок управляющих компаний сохраняет достаточно высокую концентрацию при явно выраженном эффекте поляризации на крупном бизнесе. Пятерка лидеров по сумме активов под управлением выглядела следующим образом: Компании бизнеса Концентрация рынка на крупнейших игроках растет: доля активов в управлении пяти крупнейших компаний составила более 48,42 процента от совокупного объема активов компаний против 40,96 процента годом ранее.

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На средние и некрупные рыночные компании волатильность рынка оказывает наибольшее влияние - они сильнее зависимы от его конъюнктуры и лояльности клиентской базы. Среди участников рэнкинга с объемом активов в управлении от 10 до 100 миллиардов рублей общее снижение активов за квартал составило около 5,5 процента. В сегменте управляющих компаний с активами в управлении менее 10 миллиардов рублей (на их долю приходится 1,21 процента от общей суммы активов в управлении) наблюдается незначительная динамика оттока объемов бизнеса за квартал - менее 2 процентов.

Экономика Финансы Инвестиции
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