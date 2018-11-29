Самый северный клуб страны "Мурман" намерен закрепиться в элите

В хоккее с мячом сезон в самом разгаре. Клубы российской Суперлиги проводят матчи регулярного чемпионата, а квартет команд - "СКА-Нефтяник", московское "Динамо", архангельский "Водник" и красноярский "Енисей" готовятся в "Финале четырех" в Сыктывкаре разыграть Кубок России с 30 ноября по 3 декабря.

Вместе с тем в Суперлиге выступает плеяда команд, которые пока не могут составить серьезную конкуренцию грандам в борьбе за награды, но при этом не обделены вниманием со стороны и региональных властей. К примеру, в Мурманске существует самая северная в мире профессиональная команда по хоккею с мячом - "Мурман".

После сезона 2011/2012 годов эта команда покинула элиту отечественного хоккея с мячом, испытывая финансовые проблемы, но благодаря поддержке местных бизнесменов и властей, команда из Заполярья получила новый шанс показать себя, вернувшись в Суперлигу нынешней осенью.

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба "Мурман" обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. Президент хоккейного клуба "Мурман" Александр Масько, который по совместительству является директором мурманского морского порта, рассказал "РГ" о планах и задачах, которые стоят перед командой:

- Я очень рад, что планы, которые мы строили еще в прошлом году, на сегодня реализовались. Во-первых, команда вернулась в Суперлигу. Это большая ответственность, и мы надеемся, что игроки и тренерский штаб постараются показать, что готовы выступать в элите и биться с самыми грозными соперниками. Впереди нас ждет интересный сезон. Не люблю давать прогнозы и строить какие-то планы, но задача "Мурмана" - закрепиться в сильнейшей лиге, остаться среди лучших и мы будем к этому стремиться. Все для этого, уверен, у нас есть - команда обладает и человеческими ресурсами, и административными и финансовыми.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова сообщила "РГ", что правительство Мурманской области и областной спорткомитет выполняет все свои обязательства по функционированию клуба "Мурман" в полном объеме и сохраняет их за собой:

- У нас буквально требовали - помогите "Мурману" вернуться в Суперлигу! Понятно, что для этого одного бюджета было мало. И очень важно, что у команды появился серьезный, профессиональный "якорный" спонсор, который наряду с властями помогает команде жить и выступать на самом высоком уровне. Мы надеемся, что команда сможет стать "своей" в элите российского хоккея с мячом и вписать не одну страницу в спортивную историю региона.

Кроме этого, госпожа Наумова сообщила, что хоккей с мячом является для региона одним из ключевых видов спорта и он среди прочих будет представлен в рамках Полярной Олимпиады, которая пройдет в марте 2019 года.

Стоит отметить, что благодаря усилиям руководства региона и клуба "Мурман" в Мурманске удалось привести в порядок инфраструктуру стадиона "Строитель", где команда будет проводить домашние матчи Суперлиги. В первую очередь, изменения коснулись раздевалок и освещения. Также в штатном расписании провели оптимизацию расходов, что, по словам господина Масько, только положительно сказалось на качестве работы.

Безусловно, сегодня российский хоккей с мячом остро нуждается в строительстве современных крытых стадионов, которые пока имеются только в Москве, Хабаровске, Ульяновске и Кемерове. 12 декабря свои двери распахнет крытый дворец в Красноярске, где пройдут матчи XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. На очереди - строительство спортивного комплекса в Иркутске, где в октябре стартовали подготовительные работы.

Не собирается отставать от других регионов и Мурманск, в котором по статистическим данным 40 процентов населения занимается спортом. В Заполярье планируется построить крытую ледовую арену для хоккея с мячом, фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека на 5000 зрительских мест. Строительство будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Министерством спорта России, которое подписали губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава федерального спортивного ведомства Павел Колобков.