Самый северный клуб страны "Мурман" намерен закрепиться в элите

Новости

Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
Видео: В Нижегородской области на заправке загорелся бензовоз 17:36
Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 17:51
Рубрика: Спорт

Самый северный клуб страны "Мурман" намерен закрепиться в элите

Текст: Павел Петровский
В хоккее с мячом сезон в самом разгаре. Клубы российской Суперлиги проводят матчи регулярного чемпионата, а квартет команд - "СКА-Нефтяник", московское "Динамо", архангельский "Водник" и красноярский "Енисей" готовятся в "Финале четырех" в Сыктывкаре разыграть Кубок России с 30 ноября по 3 декабря.

Вместе с тем в Суперлиге выступает плеяда команд, которые пока не могут составить серьезную конкуренцию грандам в борьбе за награды, но при этом не обделены вниманием со стороны и региональных властей. К примеру, в Мурманске существует самая северная в мире профессиональная команда по хоккею с мячом - "Мурман".

После сезона 2011/2012 годов эта команда покинула элиту отечественного хоккея с мячом, испытывая финансовые проблемы, но благодаря поддержке местных бизнесменов и властей, команда из Заполярья получила новый шанс показать себя, вернувшись в Суперлигу нынешней осенью.

Фото: Олег Тихонов
Гайсин: В 2022 или 2023 году Казань может стать хозяйкой ЧМ по бенди

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба "Мурман" обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. Президент хоккейного клуба "Мурман" Александр Масько, который по совместительству является директором мурманского морского порта, рассказал "РГ" о планах и задачах, которые стоят перед командой:

 - Я очень рад, что планы, которые мы строили еще в прошлом году, на сегодня реализовались. Во-первых, команда вернулась в Суперлигу. Это большая ответственность, и мы надеемся, что игроки и тренерский штаб постараются показать, что готовы выступать в элите и биться с самыми грозными соперниками. Впереди нас ждет интересный сезон. Не люблю давать прогнозы и строить какие-то планы, но задача "Мурмана" - закрепиться в сильнейшей лиге, остаться среди лучших и мы будем к этому стремиться. Все для этого, уверен, у нас есть - команда обладает и человеческими ресурсами, и административными и финансовыми.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова сообщила "РГ", что правительство Мурманской области и областной спорткомитет выполняет все свои обязательства по функционированию клуба "Мурман" в полном объеме и сохраняет их за собой:

 - У нас буквально требовали - помогите "Мурману" вернуться в Суперлигу! Понятно, что для этого одного бюджета было мало. И очень важно, что у команды появился серьезный, профессиональный "якорный" спонсор, который наряду с властями помогает команде жить и выступать на самом высоком уровне. Мы надеемся, что команда сможет стать "своей" в элите российского хоккея с мячом и вписать не одну страницу в спортивную историю региона.

Кроме этого, госпожа Наумова сообщила, что хоккей с мячом является для региона одним из ключевых видов спорта и он среди прочих будет представлен в рамках Полярной Олимпиады, которая пройдет в марте 2019 года.

"Финал четырех" Кубка России по хоккею с мячом состоится в Сыктывкаре

Стоит отметить, что благодаря усилиям руководства региона и клуба "Мурман" в Мурманске  удалось привести в порядок инфраструктуру стадиона "Строитель", где команда будет проводить домашние матчи Суперлиги. В первую очередь, изменения коснулись раздевалок и освещения. Также в штатном расписании провели оптимизацию расходов, что, по словам господина Масько, только положительно сказалось на качестве работы.

Безусловно, сегодня российский хоккей с мячом остро нуждается в строительстве современных крытых стадионов, которые пока имеются только в Москве, Хабаровске, Ульяновске и Кемерове. 12 декабря свои двери распахнет крытый дворец в Красноярске, где пройдут матчи XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. На очереди - строительство спортивного комплекса в Иркутске, где в октябре стартовали подготовительные работы.

Не собирается отставать от других регионов и Мурманск, в котором по статистическим данным 40 процентов населения занимается спортом. В Заполярье планируется построить крытую ледовую арену для хоккея с мячом, фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека на 5000 зрительских мест. Строительство будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Министерством спорта России, которое подписали губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава федерального спортивного ведомства Павел Колобков.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Кремль назвал время и темы встречи Путина и Трампа
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
За бумажный посадочный талон в самолет введут отдельную плату