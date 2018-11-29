Санкт-Петербург и Республика Сербская укрепляют сотрудничество

Новоизбранный член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик и исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 29 ноября, официально открыли Торговое представительство Республики Сербской (РС) в Санкт-Петербурге, что, по словам сербского гостя, стало отражением укрепления двусторонних отношений и "венцом" сотрудничества. В свою очередь россиянин вручил лидеру боснийских сербов Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

"Результатом нашего многолетнего сотрудничества с Санкт-Петербургом на многих направлениях стало открытие здесь торгово-экономического представительства Республики Сербской, что позволит лучше ознакомить с нашими возможностями в области экономики, политики и образования. Двусторонний интерес содействует развитию такого рода сотрудничества", - указал Милорад Додик.

Подчеркивается, что канцелярия Торгового представительства РС предназначена для презентации продукции из республики и проведения переговоров с российскими партнерами. "Это венец нашего сотрудничества, налаженного властью РС с Санкт-Петербургом - мощным экономическим и культурным центром России", - подчеркнул политик.

Между тем накануне в Смольном Александр Беглов встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прибывшим для участия в VI Международном конгрессе "Санкт-Петербург и Славянский мир". Россиянин поздравил Милорада Додика с победой на выборах, подчеркнув, что Санкт-Петербург очень дорожит дружественными и партнерскими отношениями с Республикой Сербской.

"Город намерен продолжать сотрудничество с Республикой Сербской по всем направлениям - в экономике, образовании, здравоохранении, молодежной политике. Налажен регулярный обмен деловыми миссиями, проводятся совместные мероприятия, встречи специалистов. Стороны договорились продолжить традицию подведения итогов взаимодействия каждые полгода", - подчеркивается в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов поблагодарил Милорада Додика за активное содействие сотрудничеству между городом и Республикой Сербской. Временно исполняющий обязанности Губернатора вручил награду лидеру боснийских сербов - Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия БиГ 6 ноября утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября прошла торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.