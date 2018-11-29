По официальным данным, каждая третья женщина в Киргизии - жертва домашнего насилия, а по другим оценкам, цифра гораздо выше. Фото: Темир Сыдыкбеков

Семейное насилие в Киргизии станет уголовно наказуемым преступлением. Об этом заявила вице-премьер республики Алтынай Омурбекова. По ее словам, соответствующие поправки в законодательство уже одобрены и вступят в силу со следующего года.

- Киргизстан одним из первых в Центральной Азии принял закон о социально-правовой защите от насилия в семье, признав его тем самым опасным и недопустимым явлением, с которым необходимо бороться, - утверждает чиновница. - В качестве приоритетного направления государственной политики "искоренение дискриминации и расширение доступа к правосудию" выделяет и Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года.

Несмотря на скепсис со стороны многих мужчин, семейное насилие и дискриминация по половому признаку представляют в Киргизии масштабную проблему. По оценкам ООН, жертвами подобных преступлений можно считать 30 процентов женщин, проживающих в республике. При этом, как признают в правительстве, реальная цифра может быть значительно выше, поскольку инциденты внутри семей нередко просто замалчиваются.

По данным экспертов, собранных на основе анализа сообщений от кризисных центров, количество случаев насилия в семье увеличивается. В 2013 году, к примеру, зафиксировано 2327 таких инцидентов. В 957 случаях жертвам пришлось обратиться за медпомощью в стационарные клиники. В 2017 году в Киргизии насчитали уже 7053 случаев семейного насилия. Медицинская помощь потребовалась 1527 пострадавшим, 77 процентов которых - женщины. В целом же ежегодно в республике регистрируется около 200 преступлений, включая убийства, совершенные в семье.

Высокий уровень семейного насилия в Киргизии объясняется как чиновниками, так и международными экспертами не только фактическим неравенством между мужчинами и женщинами, но и распространением ранних браков, а также так называемых "краж невесты". Несмотря на то что похищение женщины с целью принудить ее к вступлению в брак признано уголовным преступлением, явление остается широко распространенным.

Согласно оценкам института омбудсмена КР, каждый пятый брак в Киргизии заключается путем похищения невесты и против ее воли. Однако уголовных дел, как и обвинительных приговоров практически нет. Не менее шокирующие цифры приводят эксперты относительно еще одного явления - ранних браков. Подобные случаи, в частности, имеют место во всех регионах страны и среди всех этнических групп. По подсчетам Нацстаткома, в возрасте до 18 лет в брак вступили в течение последних нескольких лет 12-14 процентов женщин.

Прямым следствием этого процесса можно назвать довольно высокий процент разводов и большое количество социальных сирот.

- Ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч браков, из которых 20 процентов позже распадается, - утверждает депутат парламента Айсулуу Мамашова. - Около 10 тысяч детей растут в неполных семьях. Еще примерно столько же воспитываются в интернатах, причем из них только шесть процентов - круглые сироты. Цифры ужасают.

Предали свои

28-летняя бишкекчанка Гульназ после развода воспитывает двух детей одна. Их отец уехал в Россию.

Гульназ утверждает, что будущий супруг, с которым она на тот момент была едва знакома, похитил ее, когда она возвращалась домой из вуза, и увез в село под столицей. После обряда мусульманского бракосочетания к девушке пустили ее родителей. Однако вместо помощи она получила от них... благословение на брак.

Еще до рождения первого ребенка стало ясно, что брак распадется. Муж Гульназ заявил, что украл ее, поддавшись влюбленности. Однако чувство остыло. Несколько лет молодые люди пытались сохранить видимость крепкой семьи, пока супруг не выехал на заработки в Россию, где познакомился с другой женщиной.

Кстати



По мнению психологов, распространение случаев семейного насилия связано с тем, что многие перенимают модели поведения в детстве, наблюдая за отношениями в семье.



- Муж в 1990-х нередко выпивал и под влиянием алкоголя частенько поднимал на меня руку при детях, - вспоминает 37-летняя Айдай. - Я жаловалась его и своим родителям, с ним проводили беседы, но бесполезно. Муж изменил свое отношение ко мне, когда поймал на рукоприкладстве нашего семилетнего сына. Он сильно побил младшую сестренку, и когда отец сказал ему, что на девочек поднимать руку нельзя, мальчик припомнил ему его поведение.

Прямая речь

Токон Мамытов, омбудсмен КР:

- Согласно данным Национального статистического комитета, порядка 20 процентов браков, заключаемых в Киргизстане, связаны с похищением невест. Шесть процентов из них осуществляется с применением насилия. В 2014-2015 годах правоохранительные органы возбудили 72 уголовных дела, связанных с подобными преступлениями, при этом чуть позже каждое пятое закончилось примирением сторон. В 2017 году в суд было передано 13 таких дел.