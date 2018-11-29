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29.11.2018 13:30
Рубрика: Власть

Съезд ОНФ выбрал новых сопредседателей Центрального штаба

Текст: Галина Мисливская

На проходящем в четверг в Москве съезде Общероссийского народного фронта избран новый состав Центрального штаба движения, в том числе - новые сопредседатели.

Перед началом заседания съезда теперь уже бывший сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила журналистам, что кадровое обновление крайне важно для общественного движения. "Мы не должны бронзоветь, не должны становиться чиновниками, а обязаны оставаться небезразличными общественниками, которые не складываются на сторону власти", - сказала она.

Фото: РИА Новости
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Ротация в руководстве движения была предсказуема - помимо Тимофеевой посты сопредседателей занимали режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин и первый вице-президент "Опоры России" Александр Бречалов. Говорухин ушел из жизни в июне этого года. Бречалов год назад был избран главой Удмуртии.

В итоге список сопредседателей Центрального штаба изменился полностью, теперь их не трое, а пятеро. Это директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, руководитель Образовательного фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, а также генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Также на съезде избран новый состав штаба, в который вошли 68 человек. Среди них - гендиректор РЖД Олег Белозеров, знаменитая фехтовальщица Софья Великая, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и другие известные политические и общественные деятели.

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