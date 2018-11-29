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Рубрика: В мире

Школьников научили борьбе с мячом

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7732 (269)
Старинная русская игра пришлась по душе киргизстанским школьникам. Фото: Центр славянской культуры Старинная русская игра пришлась по душе киргизстанским школьникам. Фото: Центр славянской культуры
Старинная русская игра пришлась по душе киргизстанским школьникам. Фото: Центр славянской культуры
Необычный турнир прошел в Жаны-Жерской средней школе под Бишкеком. Ученики средних классов боролись за первенство в русской народной игре "Кила".

Организовали турнир общественная организация "Центр славянской культуры" и руководитель Совета молодых российских соотечественников Иван Иванов.

Фото: Из архива Альфии Курбангалиевой-Жильбер
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- Нам хотелось приобщить детей разных этносов к интересной русской игре, - утверждает он. - Мы показали школьникам видеоролики, посвященные этой игре, провели обучение, а потом и сам турнир. В командах были дети самых разных национальностей. На мой взгляд, подобные мероприятия не только способствуют физическому развитию школьников, но и укрепляют дружбу народов.

Досье "РГ"

Кила - разновидность командного вида спорта. Это русская игра в мяч, корни которой уходят во времена Новгородской республики. Кила содержит элементы приемов силового единоборства, и в отличие от традиционного футбола, в нее играют руками и ногами, не исключая иных частей тела. Целью является занесение мяча в зачетную зону противника, которая находится за одной из линий игрового поля и обороняется другой стороной.

В мире экс-СССР Киргизия
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