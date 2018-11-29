Шойгу призвал снимать фильмы про новые подвиги военных, в том числе в Крыму

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал российских режиссеров снимать фильмы не только про исторические подвиги наших военных, но и про новые подвиги российских летчиков и моряков, в том числе совершенные в Крыму. Об этом глава российского военного ведомства сказал в четверг во время личного приема граждан. К министру обратился известный режиссер Юрий Кара, попросивший оказать ему помощь в съемках фильма о подвиге русских моряков с брига "Меркурий" во время Крымской войны.

Сергей Шойгу ответил, что министерство, конечно, будет поддерживать все то, что связано с нашей историей. "Если страны Запада делают все, чтобы ее скорей забыли, то мы сделаем все, чтобы вечно помнили", - подчеркнул он, отметив, что минобороны поддержит все связанные с популяризацией российской истории культурные проекты.

При этом министр попросил режиссера обратить внимание и на современную историю и на новых героев, которых также предостаточно. "На ваших глазах пишется новая история и Крыма, и флота. И на новые подвиги наших моряков и летчиков следует обратить внимание", - призвал Шойгу.

Справка "РГ"

Подвиг брига "Меркурий" - это победа, одержанная моряками 26 мая 1829 года над двумя линейными кораблями турецкого флота, вооружение которых в десяток раз превышало наше. Командовал бригом Александр Иванович Казарский. Столкновение русского брига с двумя турецкими линейными кораблями, во много раз превосходившими его в огневой мощи, закончилось тем, что турки вышли из боя, а израненный бриг продолжил плавание. Казарский и его команда стали национальными героями.