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29.11.2018 15:17
Рубрика: В мире

Скандал в Польше: итальянских туристов обвинили в отстреливании птиц

Текст: Юрий Ершов

В Польше разгорается серьезный скандал, спровоцированный охотниками из Италии, которые в конце октября десять дней отстреливали дичь над Вислинским заливом возле деревни Нова Пасленка.

Именно жители этой деревни забили тревогу, когда обнаружили в своем поселении множество убитых птиц - в основном гусей. Ясно, что в первую очередь всполошились орнитологи. По их предварительным подсчетам, итальянцы загубили почти тысячу птиц. Причем, судя по всему, охотники не подбирали трофеи, а просто оставляли их на месте "казни". К слову, эту охоту специалисты сразу назвали "беспощадной резней".

Фото: depositphotos.com
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Как бы то ни было, итальянцам предъявили букет обвинений в нарушении предусмотренных польскими законами правил охоты. Несмотря на уверения здешнего Союза охотников, будто все необходимые формальности итальянцы скрупулезно выполнили. Орнитологи, в свою очередь, недоумевают, в частности, почему у горе-охотников с Апеннин не было с собой собаки для подбора дичи, а также не было обязательного для таких походов польского проводника. Не говоря уж о том, что в этих краях охота довольно серьезно лимитирована. Здесь разрешено охотиться на птиц только в пяти километрах от Балтийского берега. А итальянцы палили по пернатым буквально над морем.

Впрочем, сейчас полиция ведет разбирательство случившегося. Ее представитель Иоланта Сторкович сообщила местным СМИ: если будет установлено нарушение закона, то виновникам - гражданам Италии и сопровождавшим их полякам - грозит до пяти лет лишения свободы.

В мире Европа Польша
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