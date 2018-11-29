На заседании Совета безопасности в Ново-Огарево была одобрена новая доктрина национальной энергобезопасности. Теперь ее должен утвердить своим указом Владимир Путин. Этот документ предусматривает меры по импортозамещению важнейших для ТЭК технологий и оборудования, поставки которых могут быть ограничены в случае введения дополнительных санкций против России.

На расширенном заседании Совета безопасности Владимир Путин констатировал, что Россия остается одним из главных гарантов энергобезопасности в мире. "Для нашей страны энергетика - а это, собственно, электроэнергетика, добыча нефти, газа, угля - имеет особое, стратегическое значение. Уникальные запасы всех ключевых источников энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть внутренние потребности в энергоресурсах, а внушительный экспорт - в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ - приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности", - заявил глава государства.

Этот документ предусматривает меры по импортозамещению важнейших для ТЭК технологий и оборудования

Президент отдельно обратил внимание на то, что в последнее время используются возможности многостороннего и глобального энергетического сотрудничества не как инструменты развития, а как инструменты сдерживания. "Нужно активизировать в этой связи работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений с участием Российской Федерации, чтобы купировать эти угрозы", - поставил задачу Путин.

По его словам, негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках. "В том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. Зачастую используется и прямое политическое давление на страны - импортеры российских углеводородов", - отметил Владимир Путин.

В своем выступлении президент также остановился на вопросах обеспечения безопасности объектов ТЭК. "Следует значительно повысить защищенность объектов ТЭКа от терактов, техногенных аварий и других потенциальных угроз", - поставил задачу Путин. Это нужно сделать за счет качественной подготовки персонала, строгого контроля за соблюдением всех требований безопасности, "малейших технологических и технических нюансов, которые могли бы привести к неблагоприятному развитию событий, а также совершенствования системы охраны, регулярного проведения учений и тренировок". Путин также призвал последовательно очищать сферу энергетики от коррупции, "серых" схем и криминальных угроз.

Обновленная доктрина энергобезопасности России будет направлена как раз на решение этих задач, заявил президент.

После совещания секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал журналистам, что проект новой доктрины энергетической безопасности одобрен. "Доклад, который сделал министр (министр энергетики Александр Новак. - "РГ"), был по сути одобрен, и была одобрена новая доктрина, которая в соответствии с тем, что это документ стратегический, будет утверждена указом президента", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что нынешняя доктрина энергетической безопасности была принята в 2012 году. "За это время произошли серьезные изменения как в мире, так и у нас в стране, сформировались новые вызовы и угрозы, на которые нельзя не реагировать. В связи с этим возникла необходимость корректировки доктрины национальной безопасности, что и было сделано", - пояснил журналистам секретарь Совбеза. По его словам, на заседании много обсуждались вопросы импортозамещения. "Чтобы было и наше оборудование, наши технологии, программное обеспечение и так далее. Здесь проблема эта существует", - сказал он и пояснил, что в документе по итогам заседания отражена необходимость активизации России на мировых рынках.

Следует значительно повысить защищенность объектов ТЭКа от терактов, техногенных аварий и других потенциальных угроз

В свою очередь глава минэнерго Александр Новак добавил, что в обновленной доктрине энергобезопасности отмечается необходимость усиления импортозамещения в критичных для промышленности страны областях. "В качестве задач доктрины, которая была сегодня утверждена, выработан перечень мер и мероприятий, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности, и одно из направлений - это усиление работы в части импортозамещения и тех критичных технологий, которые на сегодня определены, чтобы наша промышленность в полном объеме перешла на их производство", - сказал он журналистам. Министр подчеркнул, что "это не означает отход от сегодняшних рыночных подходов, но тем не менее мы должны иметь такое оборудование и технологии на случай, если будут запрещаться отдельные технологии по поставкам в Россию".

Тем временем



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Подготовила Кира Латухина