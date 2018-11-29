"Спартак" проиграл на своем поле "Рапиду" в Лиге Европы

Московский "Спартак" потерпел первое поражение при новом главном тренере Олеге Кононове. "Красно-белые" уступили "Рапиду" (1:2) и осложнили себе задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы.

Первая встреча этих команд в середине сентября, завершившаяся уверенной победой хозяев (2:0), прошла на фоне скандала в российском клубе. Перед выездом в Вену тогда еще главный тренер спартаковцев Массимо Карреры отправил в дубль капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Прошло всего 2,5 месяца, а Карреры в стане "красно-белых" уже нет, тогда как Глушаков с Ещенко вернулись в основу. И, как признается рулевой "Спартака" Олег Кононов, будут играть в нем важную роль. Даже несмотря на негативную реакцию болельщиков, как в случае с тем же Глушаковым.

Как и в минувшее воскресенье с "Крыльями Советов", трибуны встретили Кононова сдержанными аплодисментами, а Глушакова освистали. К слову, несмотря на холод, болельщиков на стадионе было немало.

Начало встречи прошло, как это ни странно, под диктовку гостей. При этом моменты создавали исключительно хозяева. На десятой минуте мог отличиться Лоренсо Мельгарехо. Но удару парагвайца не хватило точности. Зато Мельгарехо отметился голевой передачей на Зе Луиша на 20-й минуте. Девятый номер "Спартака" вышел один на один с голкипером "Рапида" и не оставил тому никаких шансов - 1:0.

Второй тайм хозяева провалили. Команда из Вены полностью владела инициативой. И в результате не только сравняла счет, но и выиграла. На 80-й минуте забил Мельт Мюльдюр, а решающий мяч провел Филипп Шобесбергер.

"Спартак" проиграл и осложнил себе задачу по выходу из группы. Лидером квартета "G", как минимум на пару часов, стал "Рапид", в активе которого семь очков. Далее идет "Вильярреал" с шестью баллами, и "красно-белые" с "Рейнджерс" (по пять очков).