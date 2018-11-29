Московский "Спартак" провел предпоследний матч в групповом этапе Лиги Европы. В нем "красно-белые" неожиданно уступили австрийскому "Рапиду" (1:2) и осложнили себе задачу по выходу из группы.

"Спартак" во второй раз проиграл "Рапиду" и осложнил себе задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы. Фото: РИА Новости

Первая встреча этих команд в середине сентября, завершившаяся уверенной победой хозяев (2:0), прошла на фоне скандала в российском клубе. Перед выездом в Вену тогда еще главный тренер спартаковцев Массимо Каррера отправил в дубль капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Прошло всего два с половиной месяца, а Карреры в стане "красно-белых" уже нет, в то время как Глушаков с Ещенко вернулись в основу. И, как признается рулевой "Спартака" Олег Кононов, будут играть в нем важную роль. Даже несмотря на негативную реакцию болельщиков, как в случае с тем же Глушаковым.

- Тему с Денисом пора заканчивать, - отметил Кононов на предматчевой пресс-конференции. - Игрока оценивать нужно по его выступлениям. Исключительно по выступлениям. Меня интересует только футбол.

Как и в минувшее воскресенье с "Крыльями Советов", трибуны встретили Кононова сдержанными аплодисментами, а Глушакова освистали. К слову, несмотря на холод, болельщиков на стадионе было немало.

По сравнению с первой игрой Кононова у руля новой команды с "Крыльями Советов" (3:1), в составе произошло сразу несколько изменений. В частности, место Александра Ломовицкого занял Лоренсо Мельгарехо.

Начало встречи прошло, как это ни странно, под диктовку гостей. Они больше атаковали, лучше держали мяч. В то же время у "Спартака" почти ничего не получалось в атаке.

И все же первый опасный момент создали именно "красно-белые". Это Мельгарехо плотным ударом едва не попал в ближний угол. Парагвайцу чуть не повезло.

Ближе к середине тайма команда Кононова активизировалась. И забила: на 20-й минуте отличился Зе Луиш, использовав выход один на один после передачи Мельгарехо.

Как и в матче с "Крыльями", Кононов отреагировал на взятие ворот спокойно. Пока скамейка запасных "Спартака" ­бушевала, Олег Георгиевич, вынул, наконец, руки из карманов и поаплодировал. Без каких-­либо проявлений эмоций и криков.

Второй тайм хозяева, будем откровенны, провалили. У москвичей абсолютно не держался мяч. В то время как девятая команда Австрии на данный момент умело пользовалась ошибками обороны "Спартака" и в результате победила. Оба гола "Рапид" провел в концовке: на 80-й минуте отличился Мерт Мюльдюр, на 90-й - Филипп Шобесбергер.

Проиграв, спартаковцы с пятью очками опустились на третье место в группе "G". На момент подписания номера "РГ" в печать лидером квартета стал "Рапид", в активе которого семь баллов.

Премьер-лига

В пятницу матчем в Казани между "Рубином" и "Динамо" стартует второй круг чемпионата России среди команд Премьер-лиги.

Главные события 16-го тура состоятся на выходных. "Спартак" примет "Локомотив", а занимающий третье место в таблице ЦСКА отправится в гости к одному из своих конкурентов за попадание в призеры "Ростову".

Несмотря на негодование болельщиков, Олег Кононов вновь выпустил в стартовом составе Дениса Глушакова

Сложно сказать, кто будет фаворитом в столичном дерби. Наверное, чуть предпочтительнее шансы у "красно-белых". Просто потому, что они играют дома. С другой стороны - после яркой победы в Лиге чемпионов "Локомотив" подходит к встрече в Тушино в приподнятом настроении. Да и один из лидеров "красно-зеленых" Мануэл Фернандеш должен восстановиться к визиту в Тушино.

Добавим, что в воскресенье, 2 декабря, состоится жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Прямую трансляцию церемонии в Дублине можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ" в 14.00 (мск). А в 18.25 телеканал покажет также в прямом эфире матч "Спартак" - "Локомотив".