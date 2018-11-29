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29.11.2018 18:58
Рубрика: В мире

Отрава про запас

США не спешат уничтожать свое химоружие
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
В Гааге прошла очередная, 89-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия - ОЗХО. Главный вопрос, который обсуждался в течение двух недель, это ход реализации Конвенции о запрещении химоружия на планете.

Было даже принято соответствующее положение, занесенное в протокол заседаний. В нем, в частности, говорилось о том, что США до сих пор не уничтожили свои запасы химоружия, о наличии которых ими заявлялось открыто. И напоминалось, что процесс уничтожения США этих запасов должен продолжаться в соответствии с положениями Конвенции и другими документами.

Американцы, кстати, спорить не стали, но заявили, что окончательно уничтожат боевую отраву лишь в сентябре 2023 года.

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И тут никак нельзя не вспомнить не столь уж и давнюю историю. Когда развалился СССР, на Западе появилось множество почти истерических пророчеств о том, что очень скоро мир будет наводнен оружием массового поражения из арсеналов бывшей Советской армии. На эту тему в Голливуде было снято немало фильмов-страшилок. А Соединенные Штаты, чтобы не допустить такой угрозы, готовы были нам оплачивать чуть ли не все расходы на утилизацию того самого оружия массового поражения. Под шумок скупили у нас за бесценок не менее 500 тонн высокообогащенного урана, из которого можно было изготовить, по оценкам специалистов, около 20 тысяч ядерных боезарядов различной мощности. Ну и, конечно, давили на Москву, чтобы та скорее запустила процесс утилизации всех наших запасов химоружия, которого в арсеналах накопилось 40 тысяч тонн. В США его оказалось меньше - 28,5 тысячи тонн.

В 2000 году указом президента России было сформировано Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Возглавил его генерал-лейтенант (сейчас генерал-полковник) Валерий Капашин. Была рассчитана реальная, а не удобная для восприятия стоимость всех работ, и она оказалась немалой. Отечественная технология детоксикации оказалась самой оптимальной и безопасной в мире. В итоге, в сентябре прошлого года была ликвидирована последняя капля боевых отравляющих веществ из прежних сорока тысяч тонн.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
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А США вообще заявили, что ликвидируют свое химоружие только через пять лет. Сейчас уничтожение американских боевых отравляющих веществ неспешно идет на территории двух арсеналов в штатах Колорадо и Кентукки.

По имеющейся информации, там хранятся наиболее опасные нервно-паралитические отравляющие вещества.

Организация по запрещению химического оружия, конечно, полностью подконтрольна Вашингтону. Но даже в этой организации сочли, что дальше ждать нельзя, и напомнили США о том, что свои обязательства по ликвидации боевых отравляющих веществ надо выполнять.

В мире США Уничтожение химического оружия
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