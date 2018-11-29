Стоит ли закрывать пивные в жилых домах

Общественная организация "Трезвая Россия" заявила о необходимости запретить пивные точки продаж в зданиях жилых домов.

"Вечерняя Москва" решила разобраться во всех плюсах и минусах данной инициативы.

Среди аргументов "за" данное решение - визуальная доступность, усугубляющая проблему.

"Если у человека существует интерес к тому, чтобы уйти от реальности, а перед глазами алкоголь, то он провоцирует на то, чтобы забыться с его помощью", - считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Он предлагает, в частности, создать отельные точки продаж со строгим возрастным ограничением и отсутствием открытых витрин, а в "сетевиках" сделать отделы с алкоголем закрытыми для несовершеннолетних.

Однако существуют и мнения против таких радикальных мер. Так, в частности, председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова считает, что предложенные методы борьбы не подходят для данной проблемы.

"Среди подобных точек есть вполне добросовестные, нормальные предприятия, которые ничего не нарушают", - приводит она пример. По ее мнению, нужно сформировать на законодательном уровне четкие требования к данным заведениям и следить за их соблюдением.

"Подобные точки - единственный путь реализации продукции малых пивоварен, которые не могут себе позволить зайти в розничные сети. Плюс, не стоит забывать, что в этих магазинчиках тоже трудятся люди, которые потеряют работу. В регионах такого рода бизнес приносит бюджету сотни миллионов рублей налогов", - заключила она.