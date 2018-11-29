Студент "изобрел" идеальную шпаргалку

Пользователь Reddit с никнеймом rocotaco42 опубликовал на ресурсе фотографию своей шпаргалки. Оригинальная идея студента очень понравилась пользователям сайта.

На снимке видно, что молодой человек написал на отрезке бумаги текст ручками с красными и синими чернилами. Для того, чтобы прочитать написанное синей ручкой, нужно посмотреть сквозь пластинку красного цвета и, соотвественно, наоборот.

Пост оценили более 109 тысяч раз. Комментаторы похвалили креативный подход rocotaco42 и поделились своими идеями создания шпаргалок.