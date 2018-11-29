Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент Владимир Путин подписал закон , вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса. Он освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Всю необходимую информацию уполномоченные органы смогут получать в рамках межведомственного взаимодействия друг с другом. "Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <…> самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается", - сказано в документе.

Правда, изменения вступят в силу лишь с 2021 года, потому что пока государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства функционирует не в полном режиме. Поэтому еще два года порядок сбора необходимых документов будет прежним. К слову, в новом законе сохраняется норма, по которой субсидии и компенсации не смогут получать люди, у которых есть непогашенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, подтвержденная судом.