Свежее обновление сильно изменит Instagram

Разработчики Instagram готовят обновление, которое позволит людям с нарушением зрения легче воспринимать контент сайта.

Как пишет Tech Crunch, в соцсети появятся описания изображений, которые смогут быть прочитаны специальными программами. Это позволит слабовидящим пользователям узнавать, что запечатлено на фотографиях владельцев аккаунтов.

Описания для фотографий будут создаваться искусственным интеллектом или самим авторами. Чтобы добавить такое описания для своего поста, необходимо зайти в "Дополнительные настройки" и вписать текст.