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29.11.2018 13:13
Рубрика: Спорт

Тарасенко забросил восьмую шайбу в сезоне

Текст: Виктория Сорокина

В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче против "Детройта", но она не спасла "блюзменов" от поражения - 3:4.

Фото: AP Photo/Kyusung Gong
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26-летний российский форвард отличился в большинстве. Шайба стала для него восьмой в сезоне. Он поражает ворота соперников уже во второй встрече подряд, прервав свою безголевую серию из десяти игр в матче против "Виннипега" (4:8), состоявшемся 25 ноября. Всего на счету игрока 19 (8+11) очков в 23 играх сезона.

"Флорида", за которую выступает еще один российский легионер Евгений Дадонов, уступила "Анахайму" 2:3. Наш форвард заработал очко, забросив шайбу, ставшую десятой для него в сезоне. Теперь на счету Дадонова 23 (10+13) очка.

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