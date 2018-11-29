Тарасенко забросил восьмую шайбу в сезоне

В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче против "Детройта", но она не спасла "блюзменов" от поражения - 3:4.

26-летний российский форвард отличился в большинстве. Шайба стала для него восьмой в сезоне. Он поражает ворота соперников уже во второй встрече подряд, прервав свою безголевую серию из десяти игр в матче против "Виннипега" (4:8), состоявшемся 25 ноября. Всего на счету игрока 19 (8+11) очков в 23 играх сезона.

"Флорида", за которую выступает еще один российский легионер Евгений Дадонов, уступила "Анахайму" 2:3. Наш форвард заработал очко, забросив шайбу, ставшую десятой для него в сезоне. Теперь на счету Дадонова 23 (10+13) очка.