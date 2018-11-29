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Рубрика: В мире

Трамп в своем твите "разместил" за тюремной решеткой Обаму и Клинтона

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter "Поезд Трампа" в среду опубликовал целую серию сообщений, включая скандальный фотомонтаж. Он буквально обрушился на своих политических противников.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Глава Белого дома назвал "бандой" спецкомиссию Роберта Мюллера, вот уже полтора года безрезультатно занимающуюся поиском так называемого "российского следа" в его предвыборной кампании.

Президент США написал о том, что "спецкомиссия заставляет лгать свидетелей". Здесь содержится явный отсыл Трампа к делу бывшего главы его избирательной кампании Пола Манафорта, которого спецпрокуроры в начале этой недели обвинили в нарушении сделки со следствием и "лжи правосудию".

"Это новая эпоха Джозефа Маккарти", - отметил Дональд Трамп, ссылаясь на бывшего республиканского сенатора, который в 1950-х годах инициировал кампанию "охоты на ведьм", направленную против любого, кто подозревался в симпатии к коммунистическим идеям или к советскому режиму.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Досталось и Хиллари Клинтон. В частности, Трамп написал: "Я каждый день благодарен тому, что Хиллари не президент!".

Однако безусловным "хитом" из серии твитов Трампа стал фотомонтаж, представляющий многих известных демократов или убежденных противников главы Белого дома, "помещенных" за тюремную решетку.

В этой "компании" оказались два бывших президента США - Барак Обама и Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, спецпрокурор Роберт Мюллер, экс-директор ФБР Джеймс Коми и другие известные лица.

В довершение всего Трамп снабдил свой "фототвит" подписью: "Теперь, когда доказано, что сговор с Россией - это ложь, когда начнутся судебные разбирательства за измену?".

В мире США Дональд Трамп
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