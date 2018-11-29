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29.11.2018 10:28
Рубрика: В мире

Три члена комиссии по делам военнопленных от РФ не получили визы в США

Текст: Александр Ленин

Три российских члена двусторонней комиссии РФ и США по делам военнопленных и пропавших без вести не получили американские визы. В результате они не смогли принять участие в пленарном заседании органа в Вашингтоне, которое состоялось 28 ноября.

"К сожалению, три человека у нас не приехали", - подтвердил информацию в общении с журналистами глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин, которого цитирует агентство РИА Новости. По его словам, случившееся хоть и осложнило работу комиссии, но в целом не смогло отразиться на общей атмосфере трудового процесса.

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"Самое главное - что сама атмосфера общения очень хорошая. Явно американская сторона настроена на работу, мы тоже", - добавил Кирилин.

Вместе с тем представитель российского оборонного ведомства допустил, что в связи с отказом во въезде в США трем представителям комиссии от российской стороны что-то могло остаться недосказанным. Александр Кирилин пояснил, что американская сторона обещала предпринять усилия во избежание повторения случившегося.

В рамках мероприятий прошли встречи четырех рабочих групп комиссии, которые занимаются Великой Отечественной войной, Корейской войной, Холодной войной и войной в Афганистане, а также войной во Вьетнаме.

Ожидается, что очередное заседание совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести пройдет в ноябре следующего года в Москве.

В мире США Россия и США
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