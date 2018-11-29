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29.11.2018 20:55
Рубрика: Экономика

У берегов Германии завершилась укладка труб "Северного потока-2"

Текст: Александра Воздвиженская

В прибрежной зоне Германии завершилась укладка двух ниток газопровода "Северный поток-2", продолжаются работы в территориальных водах страны, а также в исключительной экономической зоне Германии и Финляндии. Всего уложено 300 километров газопровода. Об этом сообщило управление информации "Газпрома" по итогам заседания правления.

Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2"

"Отдельное внимание на заседании было уделено ходу подготовительных процедур для укладки трубопровода на российском участке, - говорится в сообщении. - Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта "Северный поток-2" для ввода его в эксплуатацию в установленный срок".

Строящиеся две нитки газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год пересекают воды пяти стран - России, Германии, Швеции, Финляндии и Дании. Все они выдали разрешение на прокладку газопровода, кроме последней. Как сообщил 29 ноября министр энергетики России Александр Новак, разрешение от Дании ожидается в ближайшее время. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что если разрешения не будет, то трубу протянут альтернативным маршрутом, чуть дальше от датских берегов, чтобы не нарушать законы. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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