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29.11.2018 21:36
Рубрика: Общество

Сколько весит двойка

Ожирение становится причиной плохих оценок
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Дети с лишним весом чаще испытывают трудности в учебе по сравнению со сверстниками, у которых нормальный вес. К такому выводу пришли ученые из Университета Брауна.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

- Мы часто думаем о детском ожирении как о проблеме будущего. Но именно сейчас настало время действовать, ведь теперь мы знаем, что детское ожирение связано с плохой успеваемостью в школе, с низкими навыками преодоления трудностей, - говорит ведущий автор исследования, доктор Наташа Гилл из Университета Брауна. - Надеюсь, что родители, школы и врачи смогут объединить усилия, чтобы помочь таким детям максимально развить свой потенциал.

Фото: depositphotos.com
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В исследовании участвовали почти 23 000 семей, где есть дети в возрасте от 10 до 17 лет. Ученые анализировали ситуацию в комплексе - экономическое положение родителей, режим дня, привычки в еде, психологическое состояние и даже то, как ребята взаимодействуют с цифровыми технологиями (компьютеры, гаджеты и т.д.).

Пап и мам попросили указать индекс массы тела ребенка, а также оценить его школьные успехи по основным критериям. Среди них: выполнение домашних заданий, способность доводить дело до конца, заинтересованность в учебе и академических успехах, способность сохранять спокойствие при выполнении заданий.

Оказалось, что только 29 процентов детей с ожирением показывают высокие результаты по всем показателям. Среди тех, у кого просто избыточный вес, этот процент на уровне 38. У детей с нормальным весом - 41.

Кроме того, по мнению ученых, лишний вес может привести не только к проблемам в учебе, но и к рискованному поведению в целом.

Общество Образование
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