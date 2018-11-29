Уволился гендиректор головного экономического НИИ "Роскосмоса"

Дмитрий Хомаза уволился с поста генерального директора главного экономического НИИ "Роскосмоса" - "Организации "Агат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

- Дмитрий Хомаза уволился по собственному желанию, - отметили в госкорпорации и рассказали о том, что он подал в отставку еще в начале ноября.

Согласно информации на сайте предприятия "Агат", оно является головным экономическим научно-исследовательским институтом ракетно-космической промышленности с 1973 года.

В настоящее время исполняющим обязанности директора является Борис Питаленко.