В Австралии удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

Пожарным удалось локализовать более 30 очагов возгорания в австралийском штате Квинсленд. Эвакуированным жителям городов разрешили вернуться в свои дома.

Но, несмотря на принятые меры, ситуация все еще очень сложная, подчеркнула Катарина Кэрролл, комиссар пожарной службы. Критической остается ситуация рядом с национальным заказником Дипуотер и в районе городов Ойстер-Крик, Рулс-Бич и Баффл-Крик. Велика вероятность, что огонь полностью уничтожит данные населенные пункты.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы более сотни пожарных и добровольцев, а также 33 самолета, сообщает ТАСС.