В Австрии полиция разыскивает похитителей картины Ренуара

Дерзкая кража ценной картины Пьера Огюста Ренуара из аукционного дома Dorotheum в Вене поставила на ноги всю столичную полицию. Стражи порядка разыскивают троих похитителей, которые были зафиксированы камерами наблюдения, сообщает газета Die Presse.

По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник вечером. В среду пейзаж Ренуара "Залив, море, зеленые скалы" размером 27 на 40 сантиметров, датированный 1895 годом, должен был выставляться на продажу. Стартовая цена лота составляет порядка 120-160 тысяч евро.

Камеры зафиксировали мужчин спортивного типа, двое из которых несли большие пластиковые пакеты. Они сразу же направились на второй этаж здания и вырезали из рамы хранившийся там шедевр. После этого через разные выходы покинули помещение до приезда полицейских, которые прибыли на место происшествия после срабатывания сигнализации.

"Несомненно, речь идет о профессионалах, которые совершили кражу по заказу. По всей вероятности, они провели разведку на местности перед совершением преступления. Об этом свидетельствует хорошее ориентирование в помещении", - пояснил представитель земельной дирекции полиции Патрик Майерхофер.

По его словам, в момент кражи в залах аукционного дома находились люди, которые также попали в зону действия камер. В настоящее время опрашиваются свидетели на предмет получения значимых для следствия деталей. Кроме того, по телевидению и радио транслировались телефоны полиции с целью скорейшей поимки злоумышленников.

Здание снабжено новейшими средствами безопасности. Все предметы, которые выставляются на торги, застрахованы, информировали специалисты аукционного дома. Они рассказали, что потрясены случившимся, так как за последние десятилетия подобных инцидентов не было.

Это не первый случай воровства предметов искусства, которые за последние годы были зафиксированы в Вене и в земле Нижняя Австрия. Так, в 2014 году из дорогостоящей виллы в венском районе Хитцинг были похищены 72 картины известных мастеров на сумму свыше двух миллионов евро. Позднее 67 полотен полиция возвратила владельцу.