В Москве пройдет Международный форум поставщиков атомной отрасли

В Москве 3-4 декабря состоится X Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС- 2018". Об этом сообщили в пресс-службе ООО "АТОМЭКСПО".

Проводимое госкорпорацией "Росатом", оно призвано привлекать новых поставщиков в отрасли и информировать о закупках. На мероприятии пройдут круглые столы, мастер-классы, презентации и индивидуальные встречи в формате В2В.

Так, в программе - подробности строительства АЭС российского дизайна в РФ и за рубежом, включая этапы и текущие графики реализации проектов, информация о ключевых закупках на 2019-2020 годы, финансовые инструменты поддержки поставщиков и другие темы, важные для отрасли.

На выставочной площадке форума будет организована экспозиция действующих и потенциальных компаний-поставщиков.

Известно, что в прошлом году эта бизнес-прошадка собрала почти 3000 делегатов и гостей из 12 стран, 1164 компании-поставщика.

Для участия в мероприятиях "АТОМЕКС 2018", которые пройдут в Гостином дворе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума до 28 ноября. Для участников форума также открыт онлайн-сервис назначения деловых встреч в формате В2В. Он также доступен на официальном сайте форума "АТОМЕКС-2018".