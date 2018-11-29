В Москве пройдет Международный форум поставщиков атомной отрасли

Новости

Умерла сценарист "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Глория Кац 15:38
Спектакль "Спасти Хлестакова" поставили в "Содружестве актеров Таганки" 15:33
Путин исключил из состава Совбеза экс-губернатора Санкт-Петербурга 15:33
В Туле запустят такси для туристов 15:30
Скандал в Польше: итальянских туристов обвинили в отстреливании птиц 15:17
Суд отменил взыскание экс-главе Карелии за мытье полов в СИЗО 15:17
В Мурманске открылся кинофестиваль "Северный характер" 15:10
Skoda Scala: интерьер хэтчбека полностью рассекречен 15:07
Военный вертолет потерпел аварию в Чехии 15:04
В Рязани СК предъявил обвинение подозреваемому в избиении студента 15:02
Климатологи: 2018-й год близок к температурному рекорду 15:00
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже 14:59
Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта 14:57
Военное положение на Украине не повлияло на трафик на границе с Крымом 14:56
В Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой 14:48
В Ленобласти под суд пойдет владелец собаки, которая загрызла девочку 14:47
Гул неизвестного происхождения прокатился по Мировому океану 14:41
ЦСКА сыграет с "Салаватом" в ретроформе в честь юбилея Тарасова 14:36
В Корее ввели пожизненное заключение для "водителей-убийц" 14:33
В Петербурге мать обгоревшей школьницы могут лишить родительских прав 14:31
Во Франции женщина угрожает взорвать банк 14:27
Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье 14:27
Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов 14:23
Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина 14:21
В Керчи украинских моряков выписали из больницы 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 15:36
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет Международный форум поставщиков атомной отрасли

В Москве 3-4 декабря состоится X Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС- 2018". Об этом сообщили в пресс-службе ООО "АТОМЭКСПО".

Проводимое госкорпорацией "Росатом", оно призвано привлекать новых поставщиков в отрасли и информировать о закупках. На мероприятии пройдут круглые столы, мастер-классы, презентации и индивидуальные встречи в формате В2В.

Так, в программе - подробности строительства АЭС российского дизайна в РФ и за рубежом, включая этапы и текущие графики реализации проектов, информация о ключевых закупках на 2019-2020 годы, финансовые инструменты поддержки поставщиков и другие темы, важные для отрасли.

На выставочной площадке форума будет организована экспозиция действующих и потенциальных компаний-поставщиков.

Известно, что в прошлом году эта бизнес-прошадка собрала почти 3000 делегатов и гостей из 12 стран, 1164 компании-поставщика. 

Для участия в мероприятиях "АТОМЕКС 2018", которые пройдут в Гостином дворе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума до 28 ноября. Для участников форума также открыт онлайн-сервис назначения деловых встреч в формате В2В. Он также доступен на официальном сайте форума "АТОМЕКС-2018".

Экономика Компании Госкорпорации Росатом
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Кремль негативно оценил идею Порошенко призвать корабли НАТО в Азовское море
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже