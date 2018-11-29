В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе

В разгар региональной недели в Госдуме вице-спикер Игорь Лебедев разместил в одной из соцсетей фото из Майами, чем вызвал недоумение коллег по палате.

"Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами - не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее", - прокомментировал пост лидерал-демократа глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции", - парировал Лебедев, но публикацию вскоре удалил.

Тем не менее, в Госдуме проверят, на каком основании вице-спикер ГД оказался в Майями, заявил РИА Новости глава комиссии по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

"Когда приедет с региональной недели, мы спросим, поинтересуемся. Надо спросить, на основании каких документов он выезжал, в счет ли отпуска выезжал или ездил к своим избирателям", - сказал он и напомнил, что за границей тоже есть избирательные округа по выборам депутатов Госдумы.