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29.11.2018 20:58

Скрытый свидетель

Разработан договор с теми, кто может попасть под государственную защиту
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
На следующей неделе, 4 декабря, завершаются общественное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза очень интересного документа. Это приказ, точнее - пока проект приказа ФСБ России.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Надо напомнить, что у нас в стране действует программа защиты свидетелей, которая для всех правоохранителей крайне важна. Мало кто задумывается, что без показаний свидетелей не обходятся ни одно расследование и ни один суд. Но чем важнее и серьезнее дело, тем опаснее могут оказаться показания свидетелей.

"Пообщаться" со свидетелями могут и фигуранты дела, и их друзья, и их родные. За примерами запугивания свидетелей, а то и посягательств на их жизнь, далеко ходить не надо. Так что сама жизнь потребовала создания института защиты свидетелей. Самая развитая эта система сегодня у США. В нашей стране защита свидетелей работает официально не так давно, хотя и у нас их охраняли в прежние годы, но закона об этом не было.

Фото: Depositphotos.com
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Вдумайтесь, ежегодно в России свидетелями и потерпевшими оказываются порядка десяти миллионов человек. Исходя из этой цифры становится понятно, насколько актуальна программа защиты свидетелей.

В России закон о защите свидетелей был принят в августе 2004 года. Он предписывает делать все, чтобы сохранить жизнь, здоровье близких и имущество "лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве".

Список тех, кто к таким гражданам относится, велик. Это свидетели и потерпевшие, частные обвинители, подсудимые, подозреваемые, обвиняемые, их законные представители и защитники, оправданные и осужденные, специалисты и эксперты, понятые и переводчики.

В нашей стране есть программа защиты даже для близких родственников всех перечисленных категорий граждан. Их также охраняет государство.

Ежегодно в России свидетелями и потерпевшими оказываются порядка десяти миллионов человек

Способы защиты человека самые разные - от временного переселения по другому адресу до смены имени, пластической операции и переезда на другой конец страны.

Само принятие закона о государственной защите решить проблему в одночасье не могло. Понадобилось время, чтобы отработать все вопросы, которые касаются охраны граждан. Тогда-то и была создана специальная госпрограмма защиты свидетелей.

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Первая программа действовала с 2006 по 2008 год. Вторая - в течение следующих пяти лет. Действие нынешней распространяется на 2014-2018 годы. В конце этого октября правительство приняло решение продлить программу защиты свидетелей до 2023 года включительно.

На сегодняшний день программа защиты свидетелей в России подключает к работе все силовые ведомства и министерства. Кроме того, в ней участвуют минтруд и минздрав. Координируется программа защиты свидетелей в нашей стране МВД. А подразделения по защите есть в каждом правоохранительном ведомстве.

В обсуждаемом проекте договора с тем, кого будут защищать, планируется установить некое правило. Согласно ему основанием для заключения договора будет решение о "применении мер безопасности в отношении защищаемого лица". В нем будут прописаны права и обязанности органа, который охраняет. В договоре, в частности, могут быть вписаны сведения о семейном положении человека, его имуществе.

Не уйдут ли эти договоры на рынок? Судя по всему - нет. Договор будет заключаться в письменной форме и существовать в единственном экземпляре. И подпишут его в срок, "не превышающий" трех суток с момента решения, что человека надо охранять. Но если время не ждет, то срок сократят до одних суток. Храниться договор будет в той организации, которая будет человека охранять. А тому, кого защищают, дадут только выписку с указанием номера, даты заключения договора и сведений о месте его хранения.

Правительство ФСБ Программа защиты свидетелей
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