В Японии планируют поднять пенсионный возраст

Японские власти рассчитывают увеличить пенсионный возраст в стране до 70 лет вместо действующего в настоящее время рубежа в 65 лет. Как полагают в правительстве, это поможет оживить экономику государства и снизит нагрузку на национальный бюджет.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ближайшее лето утвердить конкретный план и в 2020 году законодательно оформить инициативу. Вопрос давно назрел, теперь местным властям предстоит обсудить детали предстоящих реформ с представителями бизнес-сообщества, пишет издание "Майнити симбун".

Важно заинтересовать частный сектор в приеме на работу пожилых сотрудников, которые имеют хорошее состояние здоровья, могут и хотят трудиться. Результаты соцопросов подтверждают указанные выводы. Кроме того, предполагается поощрить и возрастную категорию граждан к поиску вакансий, которым при трудоустройстве, возможно, в полном объеме сохранят как зарплату, так и государственную пенсию.

Стоит отдать должное здоровому питанию, приверженности занятию спортом и, конечно, высокому уровню японской медицины. Благодаря всему перечисленному японское население в течение достаточно долгого времени остается социально активными.

Кабмин Японии намерен принять меры по стимулированию местных компаний на более активный прием на работу возрастных сотрудников. Власти, в частности, будут поощрять частичную занятость и удаленную форму работы.

Некоторые эксперты полагают, что в условиях стареющего общества данный шаг для Японии неизбежен. По официальной статистике, пятая часть жителей Страны восходящего солнца - люди, которым исполнилось 70 и более лет. Таких на территории островного государства насчитывается более 26 миллионов человек. При этом уровень рождаемости на японском архипелаге продолжает неуклонно падать. Специалисты говорят, что выявленные тенденции в обозримой перспективе сохранятся.

С каждым годом число пожилых людей в Японии растет. При этом японцы считаются мировыми рекордсменами по продолжительности жизни. Так, в среднем японские мужчины живут около 80, а женщины - 87 лет.