В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества

Новости

Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году 00:55
ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах с 57,4 процента голосов 00:48
ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море 00:06
ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе 00:01
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи 28.11.2018
Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве 28.11.2018
Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей 28.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 28.11.2018
В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года 28.11.2018
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 28.11.2018
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 28.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 28.11.2018
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 28.11.2018
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 28.11.2018
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 28.11.2018
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 28.11.2018
Из группы Serebro ушли все участницы 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 28.11.2018
Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 28.11.2018
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 28.11.2018
В Кремле пройдет прием по случаю юбилея Конституции 28.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 01:11
Рубрика: Общество

В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества

Текст: Елена Яковлева
В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества. Ее проводят представители Киево-Печерского заповедника, подчиняющегося Министерству культуры Украины.
Фото: REUTERS
Легойда: Миллионы людей оказались заложниками религиозной смуты на Украине

Сейчас как раз описываются Ближние и Антониевы пещеры, передает ТАСС. В пещерах находятся главные святыни лавры - мощи печерских преподобных святых, в том числе основателя монастыря, преподобного Антония Киево-Печерского.

Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с членами комиссии, ведущей опись, контролирует саму процедуру проверки.

Членов комиссии, которые почему-то проверяют наличие мощей (это ценность сакральная, а не культурная), сопровождают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "современным гонителем церкви"

Митрополит Павел попросил, чтобы обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляли мужчины - женщинам по правилам нельзя входить в церковный алтарь. Проверка настораживает церковь, потому что она проходит впервые за последние 30 лет - с момента возрождения Лавры.

О создании Минкультом комиссии для такой описи в УПЦ заявили еще 22 сентября. Якобы она была объявлена необходимой для того, чтобы оценить имущество УПЦ. Известно, что на святыни Лавра претендуют раскольники. Глава непризнанной УПЦ так называемого Киевского патриархата не раз публично заявлял об этих претензиях.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы