В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества. Ее проводят представители Киево-Печерского заповедника, подчиняющегося Министерству культуры Украины.

Сейчас как раз описываются Ближние и Антониевы пещеры, передает ТАСС. В пещерах находятся главные святыни лавры - мощи печерских преподобных святых, в том числе основателя монастыря, преподобного Антония Киево-Печерского.

Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с членами комиссии, ведущей опись, контролирует саму процедуру проверки.

Членов комиссии, которые почему-то проверяют наличие мощей (это ценность сакральная, а не культурная), сопровождают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители.

Митрополит Павел попросил, чтобы обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляли мужчины - женщинам по правилам нельзя входить в церковный алтарь. Проверка настораживает церковь, потому что она проходит впервые за последние 30 лет - с момента возрождения Лавры.

О создании Минкультом комиссии для такой описи в УПЦ заявили еще 22 сентября. Якобы она была объявлена необходимой для того, чтобы оценить имущество УПЦ. Известно, что на святыни Лавра претендуют раскольники. Глава непризнанной УПЦ так называемого Киевского патриархата не раз публично заявлял об этих претензиях.