В Корее ввели пожизненное заключение для "водителей-убийц"

Народные избранники Южной Кореи отреагировали на требования общественности ужесточить наказания за пьянство за рулем. Отныне в случае гибели другого человека водитель, если он был пьян в момент аварии, может получить вплоть до пожизненного заключения, что является фактически самым жестким из всех реально применяемых в Корее наказаний.

Причиной для такого резкого ужесточения наказания в отношении пьянства за рулем стала произошедшая 25 сентября этого года трагедия в Пусане. Находившийся в увольнении солдат срочной службы Юн Чхан Хо был сбит машиной, за рулем которой находился 26-летний водитель. Полиция установила, что водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. От полученных ранений Юн впал в кому, врачи боролись за его жизнь 46 дней, но так и не смогли спасти. Друзья погибшего, родственники при широкой поддержке обычных людей развернули кампанию по ужесточению наказаний пьяным "водителям-убийцам". Представители друзей Юна посетили представителей основных политических партий, требуя ужесточить закон. Событие широко освещалось в местных СМИ.

В итоге депутаты отреагировали. Сегодня был одобрен целый ряд поправок к различным законам, включая те, которые определяют наказания при ДТП. Отныне в случае, если находившийся за рулем пьяный водитель сбил кого-либо и это привело к смерти, водитель может получить вплоть до пожизненного заключения. Хотя формально в Корее есть высшая мера наказания в форме смертной казни, но на нее давно введен мораторий, поэтому получается, что пьянство за рулем фактически приравнено к самым тяжким преступлениям. Минимальный срок наказания за действия, которые привели к смерти в ДТП, - три года тюрьмы. Ранее в Корее за аналогичные преступления было предусмотрено наказание "от одного года тюрьмы".

Кроме того, существенно ужесточены штрафы и прочие виды наказаний за факт управления транспортным средством в нетрезвом виде, даже если это не привело к гибели людей. Если подобное ДТП привело к ущербу для здоровья людей, то наказание теперь - "от 1 до 15 лет тюрьмы или от 10 до 30 миллионов вон штрафа" (8800 - 26 тысяч долларов), тогда как ранее было "до 10 лет тюрьмы или от 5 до 30 миллионов вон штрафа".

Одновременно ужесточены нормы и правила, которые предусматривают лишение водительских прав при управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Эти поправки получили неофициальное название "Закона Юн Чхан Хо" - по имени погибшего в сентябре военнослужащего. За процессом принятия решений в парламенте наблюдали друзья Юна, которые выразили удовлетворение новыми поправками. Ожидается, что новые правила официально вступят в силу через несколько дней.