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29.11.2018 14:03
Рубрика: Власть

В Кремле призвали желающих помочь в деэскалации конфликта повлиять на Киев

Текст: Кира Латухина

В Кремле не видят необходимости в посреднических усилиях по деэскалации напряженности в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в посреднических усилиях", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, что турецкий лидер обсуждал с российским коллегой возможность посредничества для урегулирования ситуации в Керченском проливе.

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"Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев", - заключил Песков.

На вопрос о том, почему "атака" произошла в нейтральных водах, представитель Кремля заметил: "Здесь я не могу точно сказать - по географическим координатам все вопросы нужно адресовать пограничникам".

"Их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей - военных кораблей, которые нарушили границу РФ", - подчеркнул Песков. "Вся хронология была представлена ФСБ, рекомендую повнимательнее ознакомиться", - также сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
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