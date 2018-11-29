В Кремле призвали желающих помочь в деэскалации конфликта повлиять на Киев

В Кремле не видят необходимости в посреднических усилиях по деэскалации напряженности в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в посреднических усилиях", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, что турецкий лидер обсуждал с российским коллегой возможность посредничества для урегулирования ситуации в Керченском проливе.

"Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев", - заключил Песков.

На вопрос о том, почему "атака" произошла в нейтральных водах, представитель Кремля заметил: "Здесь я не могу точно сказать - по географическим координатам все вопросы нужно адресовать пограничникам".

"Их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей - военных кораблей, которые нарушили границу РФ", - подчеркнул Песков. "Вся хронология была представлена ФСБ, рекомендую повнимательнее ознакомиться", - также сказал он.