Трамп выходит из договора о встрече

Новости

В Москве эвакуируют жильцов многоэтажного дома из-за пожара 21:26
Глава Минприроды взял под свой контроль охрану озера Байкал 21:14
Косачев: Отказ от встречи - упущенный шанс не для Путина, а для Трампа 21:05
У берегов Германии завершилась укладка труб "Северного потока-2" 20:55
Суд отстранил от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области 20:45
Задержаны двое участников банды Басаева 20:41
Нефть Brent выросла до 60 долларов 20:39
Японский пилот получил тюремный срок за выпивку перед полетом 20:35
Проблемы с рулевым управлением: АвтоВАЗ отзывает Lada 4x4 20:35
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
Ущерб от пожара на ледоколе “Виктор Черномырдин" составил 150 млн рублей 19:31
Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов 19:31
Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого 19:30
Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега 19:23
Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу 19:19
В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни 19:16
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
29.11.2018 20:54
Рубрика: Власть

Трамп выходит из договора о встрече

Текст: Александр Ленин
Кремль не получал официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Так прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном срыве переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - коротко заявил он.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом

Песков при этом уточнил, что российский руководитель в случае невозможности пообщаться с Трампом использует высвободившееся время для обмена мнениями с лидерами других государств.

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - добавил Песков.

К примеру, большое значение предстоящим контактам с Владимиром Путиным на G20 придает японский премьер-министр Синдзо Абэ. Стороны должны обсудить перспективы заключения мирного договора между странами.

Накануне президент США Дональд Трамп в привычной для него манере опубликовал короткое сообщение в микроблоге Twitter, в котором политик рассказал о невозможности встретиться с Владимиром Путиным на саммите "двадцатки". Решение хозяина Белого дома обусловлено инцидентом в Керченском проливе.

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

По словам американского президента, он с нетерпением ждет продуктивного общения с российским лидером, как только ситуация будет разрешена. Примечательно, что накануне Дональд Трамп говорил совсем о другом. Он заверял журналистов, что встреча с Владимиром Путиным на G20 состоится. Для нее, утверждал глава США, самое подходящее время.

При этом он добавлял, что примет окончательное решение только после получения доклада своих помощников по вопросам национальной безопасности и внешней политики относительно произошедшего в Черном море.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Провокация Украины в Керченском проливе Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
МВД об отмене знака "Шипы": Он утратил свою необходимость
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире