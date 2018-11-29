Трамп выходит из договора о встрече

Кремль не получал официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Так прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном срыве переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - коротко заявил он.

Песков при этом уточнил, что российский руководитель в случае невозможности пообщаться с Трампом использует высвободившееся время для обмена мнениями с лидерами других государств.

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - добавил Песков.

К примеру, большое значение предстоящим контактам с Владимиром Путиным на G20 придает японский премьер-министр Синдзо Абэ. Стороны должны обсудить перспективы заключения мирного договора между странами.

Накануне президент США Дональд Трамп в привычной для него манере опубликовал короткое сообщение в микроблоге Twitter, в котором политик рассказал о невозможности встретиться с Владимиром Путиным на саммите "двадцатки". Решение хозяина Белого дома обусловлено инцидентом в Керченском проливе.

По словам американского президента, он с нетерпением ждет продуктивного общения с российским лидером, как только ситуация будет разрешена. Примечательно, что накануне Дональд Трамп говорил совсем о другом. Он заверял журналистов, что встреча с Владимиром Путиным на G20 состоится. Для нее, утверждал глава США, самое подходящее время.

При этом он добавлял, что примет окончательное решение только после получения доклада своих помощников по вопросам национальной безопасности и внешней политики относительно произошедшего в Черном море.