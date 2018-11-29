В Кремле заявили об обеспокоенности законопроектом республиканцев по СНВ

В Кремле пока не видели законопроекта республиканцев об ограничении продления договора СНВ. Но попытка кодификации отказа еще до начала договора вызывает обеспокоенность.

"Мы не имели пока возможности ознакомится с текстом, но читали сообщения в СМИ", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, - повод для беспокойства", - заметил Песков.

Комментируя слова в законопроекте о том, что Россия якобы выбрала стратегию эскалации ради деэскалации, представитель Кремля сказал: "Нам непонятно и мы не согласны с такой оценкой".