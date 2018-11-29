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29.11.2018 22:10
Рубрика: В мире

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Текст: Александр Ленин

В Луганской народной республике пресекли попытку группы диверсантов проникнуть на территорию ЛНР.

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Диверсанты общей численностью 20 человек были обнаружены в районе населенного пункта Сокольники в 18:15 по местному времени. Они пытались скрытно приблизиться к позициям ополченцев. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, которого цитирует агентство РИА Новости.

По его словам, диверсионная группа попала на минные заграждения, в результате чего порядка пяти человек были убиты и восемь ранены.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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