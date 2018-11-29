В каком бы регионе страны ни произошла масштабная природная, техногенная или иная катастрофа, жители пострадавших городов и сел не останутся без крыши над головой. И не замерзнут в холода. Не придется им также голодать, страдать от жажды или недостатка медикаментов. МЧС России разработало алгоритм действий по созданию в современных условиях соответствующих резервов, а также рекомендации, как все это следует хранить и пополнять. Что же предлагает МЧС попавшим в беду людям?

Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" директор департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин, в целом набор помощи во всем мире давно известен и просчитан. Что нужно людям, которые остались без крова из-за землетрясения, пожара или половодья? Раскладушки, матрасы, подушки, одеяла, электрогенераторы, ну и прежде всего продукты. Но сегодня, по словам Лутошкина, набор "неотложной корзины" российского спасательного ведомства не ограничивается традиционными солью, сахаром, тушенкой и сгущенкой. На специальных складах для экстренных случаев хранятся не только консервы - мясные, рыбные и молочные. Есть там и детское питание, крупы, мука, масло растительное и сливочное, сахар, соль, чай. Кроме еды - мыло и дезинфицирующие средства, палатки, кровати, постельные принадлежности, одеяла, комплекты мебели и посуды, электростанции, установки для очистки воды, тепловые пушки, электроприборы для отопления, компрессоры, насосы, лодки, стройматериалы, топливо, строительная и специальная техника.

Кстати, мясные консервы в резервах МЧС - только из говядины. Директор департамента гражданской защиты также рассказал, какие самые экзотические вещи пришлось поставлять нашим спасателям в зоны бедствия. К удивлению корреспондента "РГ", ими оказались балетные пачки и пуанты. Их попросили прислать из осажденного Донецка для театра. А один раз под Новый год спасатели доставили донецкой семье, дом которой разбило попаданием украинского снаряда, телевизор. Такого вида продукции в резервном ассортименте МЧС, конечно, нет. Поэтому подобные товары приходится брать у добровольных жертвователей. Но самое главное отличие наших резервов - это качество. В МЧС в принципе невозможна ситуация, как, скажем, с памятными всем россиянам "ножками Буша", которые лежали в резерве США с 50-х годов и потом поставлялись в развалившийся СССР.

Считается, что главное в продуктах - безопасность. Но при этом важно, чтобы продукт обладал пищевой и энергетической ценностью, содержал бы необходимое количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Именно поэтому тушенка из хранилищ, как Росрезерва, так и МЧС, самого высшего качества, и она всегда свежая, потому что запасы всех продуктов постоянно обновляются. Размещение стратегических складов составляет, понятно, гостайну. Но по словам Андрея Лутошкина, ближайший склад МЧС, например, находится в подмосковном Ногинске.

В наших резервах нет стратегических напитков, как кока-кола в США. У нас есть скважины и фильтры

И еще одна деталь: все резервы МЧС по территории страны распределены более или менее равномерно, и, скажем, сгущенку из Ногинска в подтопленное Приморье везти не придется. Кстати, на складах спасателей в Ногинске вообще нет продуктов питания. Там находятся только резервы спасательного оборудования, сборные городки, просто палатки, раскладушки и матрасы, а также оборудование радиологической и химической защиты. А продукты питания спасатели заказывают у Росрезерва.

Еще одно важное отличие наших резервов от западных. В МЧС нет стратегических напитков, как, скажем, кока-кола в США. В России пошли по иному пути. У нас на складах имеются фильтры очистки воды, а во всех регионах стоят на консервации резервные водозаборные скважины.

И хотя информация по стратегическим запасам носит закрытый характер, но в целом, по словам Андрея Лутошкина, резервов достаточно для поддержания нормального жизнеобеспечения при самых серьезных ЧС.