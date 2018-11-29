В Минске прошел форум в поддержку русской культуры и языка за рубежом

В Минске прошел VIII Международный форум "Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом".

Беларусь для проведения форума выбрана не случайно. Здесь никому не нужно объяснять, зачем учить русский: в Беларуси он является государственным наряду с белорусским.

- Три года форум проводился в Севастополе, теперь в Беларуси. Русскому языку здесь тепло и уютно, - простыми словами пояснил место выбора мероприятия заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

Тема форума - наиважнейшая. Русский язык - один из крупнейших языков мира, он занимает восьмое место по распространению среди других языков, в том числе самый распространенный из славянских языков. В настоящее время активно используют русский язык на работе, в учебе и в быту более, чем в 30 странах мира.

Впрочем, Беларусь находится на особом положении: во время референдума о статусе русского языка, 83,3 процента граждан Беларуси проголосовали за придание ему статуса государственного, хотя, как считает декан филологического факультета Белорусского государственного университета Иван Ровдо, это вовсе не означает, что русский язык здесь не нуждается в постоянной заботе: "Мы полностью обеспечили себя своими учебниками по русскому языку и литературе".

Преподаватель кафедры прикладной лингвистики Марина Гербик рассказала, что на филфаке Белорусского государственного университета учится более 200 студентов из разных стран мира и они получают образование на русском языке, а Алевтина Корчик, издатель "Початковой школы" Минска, сообщила о роли детской белорусской периодики в поддержке русского языка за рубежом.

Обсудить положение русского языка в Союзном государстве, в СНГ, в мире, в Минске собрались деканы университетов и заведующие кафедрами русского языка, известные русисты и учителя, журналисты из 21 страны мира. Продвижение русского языка и культуры в мире - дело не только дипломатии, но и гражданского общества.

На первый взгляд, может показаться, что русский язык переживает сейчас эпоху взрывного лексического расширения. В прессе мелькают новые, едва знакомые или вовсе незнакомые слова. Увы, обновление почти полностью происходит за счет заимствования иностранных слов, прежде всего английских. Русскому языку сейчас трудно, признают эксперты. По мнению доктора филологических наук, профессора философского факультета Загребского университета Наталии Видмарович, русский, как все языки-мультимиллионеры, испытывает колоссальное воздействие английского языка.

Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ведущая программы "Говорим по-русски!" на радио "Эхо Москвы" Ольга Северская познакомила аудиторию с тем, что происходит с русским языком в цифровую эпоху: "Не то, чтобы нужно сейчас учить писать эсэмэски, но необходимо обсудить это профессионально".

Еще одним проблемным местом поддержки и продвижения русского языка в мире являются русские школы за рубежом, которым не хватает квалифицированных специалистов, об этом сообщила преподаватель РКИ кафедры иностранных языков Силезского технического университета Рената Кецманюк из Польши. Она 13 лет преподает русский язык нефилологам, проходила стажировку в Беларуси. В 1952 году в Силезском университете было 7 русистов, в 1970-м - 24 русиста, сейчас осталось 3 русиста, а преподавателей английского языка сейчас - 45.

Русский язык не теряет своих позиций в Казахстане, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и европейских языков Казахского национального университета имени аль-Фараби Жанна Уматова, однако, до 2025 года Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу. Узбекистан перешел на латиницу, но все объявления в газетах публикуются на русском, сообщила доктор филологических наук, профессор Национального университета Узбекистана Анна Шереметьева.

Язык - это зеркало народа, его оберег, поэтому участники форума побывали музейно-этнографическом комплексе "Дудутки", который находится в 40 километрах от Минска, его с полным правом можно назвать жемчужиной Беларуси. Именно здесь пролегала крупная дорога к Полоцку. Если открыть "Слово о полку Игореве", можно найти цитату: "проскакал волком до Немиги с Дудуток, узнав об осаде древнего Минска…" - эти строки словно соединяют прошлое и настоящее - ведь именно неподалеку от Немиги находится Дом Москвы, где и проходил форум.