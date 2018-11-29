Новости

В Минприроды предложили усилить контроль за в бухтой Золотой Рог 05:53
Курильчанка превратила районную библиотеку в культурный центр Итурупа 05:47
Джон Керри составит конкуренцию Трампу на выборах в 2020 году 05:24
В Якутии на угольной шахте "Денисовская" после обвала ввели режим ЧС 05:08
В Австралии удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами 04:40
Трамп зажег огни на главной рождественской елке США 03:53
Видео: Огромный рекламный щит упал на прохожих в Китае 03:15
Боевики снова обстреляли жилые районы Алеппо 02:53
Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке 02:38
Трамп в своем твите "разместил" за тюремной решеткой Обаму и Клинтона 01:45
В США 78-летний преступник сознался в 90 убийствах 01:28
Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году 00:55
ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах с 57,4 процента голосов 00:48
ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море 00:06
ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе 00:01
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи 28.11.2018
Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве 28.11.2018
Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей 28.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 28.11.2018
В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года 28.11.2018
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 28.11.2018
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 28.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 28.11.2018
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 28.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 00:00
Рубрика: Общество

"Экс" в большом городе

Бывшие обжоры и игроки создали анонимные клубы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя №7732 (269)
Я Тигран. Мне - 29. И я - Ем. Эти отрывочные слова удалось услышать в одном из антикафе в центре Москвы. Стройный и светловолосый молодой человек (явно Тигран - не настоящее имя) вполголоса рассказывал собеседникам за большим столом в конце зала историю своего вечного голода. Так начиналось собрание клуба анонимных обжор - одного из десятков подобных объединений, появившихся в последние годы в Москве.

Еда. Проблема N 1

Подслушивать не очень культурно, поэтому с Тиграном решил поговорить после заседания. Тигран оказался Арсением, "компульсивным" (как он выразился) переедающим. "Я действительно выгляжу обычным человеком, если вы имеете в виду фигуру, - сказал собеседник. - На самом деле стараюсь держать себя в форме. Я вроде бы экс-обжора. Но понимаю, бывших переедающих не бывает". И Арсений в двух словах пересказал, как боролся с Едой, поглотившей его мысли. Он хотел есть, когда смотрел телевизор. Когда работал. И даже когда вообще не хотел есть. Стройность сохранял "очень просто". Просто - вызывал рвоту после жутко калорийной трапезы. Или в три подхода по 80 раз качал пресс после двух двойных чизбургеров в забегаловке у Павелецкого вокзала. "Это что-то нервное. Неправильное, - признается Арсений. - Как-то я наткнулся в Instagram на группу, где собираются переедающие. Пригласили сюда, в антикафе. Я сначала стеснялся, народу-то много. Но на самом деле стоит прекрасный фоновый шум, все заняты своими делами, а мы с товарищами можем поделиться своими историями".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Петербургский рынок лечения игромании оценили в три миллиарда рублей

Кружков, подобных этому клубу, в Москве предостаточно. Тигран рассказал, что есть в городе целое движение "Анонимные переедающие". Хочет сходить на их собрание, но пока времени нет. Попасть туда человеку, не имеющему проблем с едой, невозможно. Приоритет клуба - анонимность участников, рассказали "РГ" представители движения "Анонимные переедающие". К огласке здесь относятся настороженно. Особенно после появления в прокате фильма "Я худею". Там некоторые принципы движения "слишком" творчески переосмыслили. Собрания переедающих проводят каждый день, кроме понедельника. Мест встречи у анонимных зависимых несколько. Тематические собрания проводят в храмах, в Центрах профилактики зависимостей и соцзащиты. В Москве работает skype-канал VostokAO каждый день с 14 часов. Идеологическая основа общества - программа "12 шагов" для реабилитации наркоманов и алкоголиков. От людей, желающих посещать этот клуб, постоянно слышишь фразу: "Ищу спонсора". Спонсор - не ходячий кошелек. Это человек, который смог сам выбраться из калорийного плена и который знает дорогу обратно, к нормальной жизни.

Что говорят врачи

Ожирение не связано с неправильным образом жизни лишь в 10 процентах случаев, отмечают авторы проекта "Навигатор здравоохранения". Остальной массив больных - это люди, которые просто неправильно питаются. "Недостаточно читать интернет и призывать силу воли - нужны объективные данные, которых вы не получите без врача", - отмечают столичные медики. Помощь способен оказать врач-диетолог. Первичное исследование называют оценкой пищевого статуса пациента. Осмотр и беседа недостаточны, пациенту назначат анализы: общий и биохимический анализ крови и мочи. Потеря веса обязательно должна идти под контролем. Абсолютным успехом считается потеря 10 процентов массы за год.

Игра. Проблема N 2

Если обжоры довольно часто сами могут осознать свою проблему, то игроманы зачастую так далеко уходят из реальной обстановки, что теряют грань между нормальной жизнью и пленом компьютера или телевизора. Многие уверены, что игроманы - это те, кто безвылазно "рубятся" в какие-нибудь World of Tanks. Или, например, Warcraft. Но исповедь одного из анонимных игроманов, Антона, дала понять: игрок в современной Москве - это прежде всего жертва букмекеров. Сначала человек просто бескорыстно любит спорт, смотрит Лигу чемпионов с чипсами. Потом - онлайн-регистрация на сайте букмекерской конторы. Третий шаг, когда игра из азартного творчества, побочного увлечения и калыма на скорую руку делается сколь резко, столь и незаметно."К анонимным игроманам я попал случайно, перерывая "Яндекс" по фразе "Как перестать играть", - рассказывает один из новых участников клуба Антон. - Буквально час назад "заряженная" мной "Боруссия" (немецкий футбольный клуб) пропустила на 89-й минуте... Трудно описать, что происходило внутри, когда Дортмунд пропустил... Это был мой очередной "слив" крупной суммы". А все начиналось для Антона - просто один в один, как в раздражающе громкой рекламе онлайн-казино. Легко "поднять бабла"? Да не вопрос для новичка, впервые сделавшего крупную ставку. Антону дебют удался - в марте он выиграл почти 100 тысяч рублей всего за несколько секунд. "Мне показалось, что я непобедим, - вспоминает он ту денежную проклятую весну. - Я стал ставить больше, и деньги испарялись. В мае слил все - было дерби "Рома" - "Лацио". "Единственный выход - прекратить играть. НАВСЕГДА, - говорит аноним - администратор сообщества игроманов. - И всегда помнить о том, что ставить НЕЛЬЗЯ". Это достаточно очевидное наставление. Но его дал человек, который сам прошел через многотысячные проигрыши. Николай даже завел блог с электронным календарем. Там каждый день без ставки - уже небольшой праздник. На сегодняшний день "красных дней" у Николая - 200. Подряд.

Что говорят врачи

Фото: depositphotos.com
Врачи предупредили о наступлении "зимней депрессии"

Любое зависимое поведение формируется под воздействием разных факторов риска из-за нездорового образа жизни. В том числе и так называемое нехимическое пристрастие - шопоголизм, селфизависимость, расстройства сексуального поведения.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отмечают, что самую квалифицированную помощь в профилактике и лечении любой зависимости могут оказать специалисты "Московского научно-практического центра наркологии". При этом центре постоянно работает "горячая линия": 8(495)709-64-04. А на mosgorzdrav.ru можно пройти тест на различные зависимости.

Конкретно

Адреса популярных "анонимных" клубов:

"Анонимные переедающие" - overeaters.ru

"Анонимные игроки Москвы" - gamblersanymous.ru

"Анонимные курильщики" - al-moscow.ru

"Анонимные сексоголики" - samoscow.ru

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин
Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы