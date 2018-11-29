Я Тигран. Мне - 29. И я - Ем. Эти отрывочные слова удалось услышать в одном из антикафе в центре Москвы. Стройный и светловолосый молодой человек (явно Тигран - не настоящее имя) вполголоса рассказывал собеседникам за большим столом в конце зала историю своего вечного голода. Так начиналось собрание клуба анонимных обжор - одного из десятков подобных объединений, появившихся в последние годы в Москве.

Еда. Проблема N 1

Подслушивать не очень культурно, поэтому с Тиграном решил поговорить после заседания. Тигран оказался Арсением, "компульсивным" (как он выразился) переедающим. "Я действительно выгляжу обычным человеком, если вы имеете в виду фигуру, - сказал собеседник. - На самом деле стараюсь держать себя в форме. Я вроде бы экс-обжора. Но понимаю, бывших переедающих не бывает". И Арсений в двух словах пересказал, как боролся с Едой, поглотившей его мысли. Он хотел есть, когда смотрел телевизор. Когда работал. И даже когда вообще не хотел есть. Стройность сохранял "очень просто". Просто - вызывал рвоту после жутко калорийной трапезы. Или в три подхода по 80 раз качал пресс после двух двойных чизбургеров в забегаловке у Павелецкого вокзала. "Это что-то нервное. Неправильное, - признается Арсений. - Как-то я наткнулся в Instagram на группу, где собираются переедающие. Пригласили сюда, в антикафе. Я сначала стеснялся, народу-то много. Но на самом деле стоит прекрасный фоновый шум, все заняты своими делами, а мы с товарищами можем поделиться своими историями".

Кружков, подобных этому клубу, в Москве предостаточно. Тигран рассказал, что есть в городе целое движение "Анонимные переедающие". Хочет сходить на их собрание, но пока времени нет. Попасть туда человеку, не имеющему проблем с едой, невозможно. Приоритет клуба - анонимность участников, рассказали "РГ" представители движения "Анонимные переедающие". К огласке здесь относятся настороженно. Особенно после появления в прокате фильма "Я худею". Там некоторые принципы движения "слишком" творчески переосмыслили. Собрания переедающих проводят каждый день, кроме понедельника. Мест встречи у анонимных зависимых несколько. Тематические собрания проводят в храмах, в Центрах профилактики зависимостей и соцзащиты. В Москве работает skype-канал VostokAO каждый день с 14 часов. Идеологическая основа общества - программа "12 шагов" для реабилитации наркоманов и алкоголиков. От людей, желающих посещать этот клуб, постоянно слышишь фразу: "Ищу спонсора". Спонсор - не ходячий кошелек. Это человек, который смог сам выбраться из калорийного плена и который знает дорогу обратно, к нормальной жизни.

Что говорят врачи

Ожирение не связано с неправильным образом жизни лишь в 10 процентах случаев, отмечают авторы проекта "Навигатор здравоохранения". Остальной массив больных - это люди, которые просто неправильно питаются. "Недостаточно читать интернет и призывать силу воли - нужны объективные данные, которых вы не получите без врача", - отмечают столичные медики. Помощь способен оказать врач-диетолог. Первичное исследование называют оценкой пищевого статуса пациента. Осмотр и беседа недостаточны, пациенту назначат анализы: общий и биохимический анализ крови и мочи. Потеря веса обязательно должна идти под контролем. Абсолютным успехом считается потеря 10 процентов массы за год.

Игра. Проблема N 2

Если обжоры довольно часто сами могут осознать свою проблему, то игроманы зачастую так далеко уходят из реальной обстановки, что теряют грань между нормальной жизнью и пленом компьютера или телевизора. Многие уверены, что игроманы - это те, кто безвылазно "рубятся" в какие-нибудь World of Tanks. Или, например, Warcraft. Но исповедь одного из анонимных игроманов, Антона, дала понять: игрок в современной Москве - это прежде всего жертва букмекеров. Сначала человек просто бескорыстно любит спорт, смотрит Лигу чемпионов с чипсами. Потом - онлайн-регистрация на сайте букмекерской конторы. Третий шаг, когда игра из азартного творчества, побочного увлечения и калыма на скорую руку делается сколь резко, столь и незаметно."К анонимным игроманам я попал случайно, перерывая "Яндекс" по фразе "Как перестать играть", - рассказывает один из новых участников клуба Антон. - Буквально час назад "заряженная" мной "Боруссия" (немецкий футбольный клуб) пропустила на 89-й минуте... Трудно описать, что происходило внутри, когда Дортмунд пропустил... Это был мой очередной "слив" крупной суммы". А все начиналось для Антона - просто один в один, как в раздражающе громкой рекламе онлайн-казино. Легко "поднять бабла"? Да не вопрос для новичка, впервые сделавшего крупную ставку. Антону дебют удался - в марте он выиграл почти 100 тысяч рублей всего за несколько секунд. "Мне показалось, что я непобедим, - вспоминает он ту денежную проклятую весну. - Я стал ставить больше, и деньги испарялись. В мае слил все - было дерби "Рома" - "Лацио". "Единственный выход - прекратить играть. НАВСЕГДА, - говорит аноним - администратор сообщества игроманов. - И всегда помнить о том, что ставить НЕЛЬЗЯ". Это достаточно очевидное наставление. Но его дал человек, который сам прошел через многотысячные проигрыши. Николай даже завел блог с электронным календарем. Там каждый день без ставки - уже небольшой праздник. На сегодняшний день "красных дней" у Николая - 200. Подряд.

Что говорят врачи

Любое зависимое поведение формируется под воздействием разных факторов риска из-за нездорового образа жизни. В том числе и так называемое нехимическое пристрастие - шопоголизм, селфизависимость, расстройства сексуального поведения.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отмечают, что самую квалифицированную помощь в профилактике и лечении любой зависимости могут оказать специалисты "Московского научно-практического центра наркологии". При этом центре постоянно работает "горячая линия": 8(495)709-64-04. А на mosgorzdrav.ru можно пройти тест на различные зависимости.

Конкретно

Адреса популярных "анонимных" клубов:

"Анонимные переедающие" - overeaters.ru

"Анонимные игроки Москвы" - gamblersanymous.ru

"Анонимные курильщики" - al-moscow.ru

"Анонимные сексоголики" - samoscow.ru