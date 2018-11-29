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Рубрика: В мире

В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде

Текст: Ариадна Рокоссовская

Пассажиры польских железных дорог смогут исповедоваться, не выходя из вагона поезда. О такой странной предрождественской акции сообщили польские СМИ.

В малопольском воеводстве Польши руководство железных дорог пожелало быть святее Папы Римского. 28 ноября местные СМИ сообщили, что перед праздником Рождества Христова в некоторых региональных поездах можно будет исповедоваться, для чего в вагонах появятся ксендзы, готовые совершить таинство исповеди. Эта новость вызвала у поляков массу вопросов.

Исповедь - это добровольное признание в своих совершенных грехах перед Богом, при котором может присутствовать также священник, отпускающий грехи искренне раскаявшемуся. В католической церкви для обеспечения большей конфиденциальности исповедание грехов происходит в специальной кабине, называемой исповедальней или конфессионалом, которая сконструирована таким образом, что священник слышит собеседника, но не видит его лица. На кого точно не рассчитано таинство исповеди - это на сидящих и стоящих рядом в вагоне пассажиров. Каким образом удастся сохранить тайну исповеди в заполненных людьми вагонах? По словам представителя Малопольских железных дорог Бартоша Марковича, такие детали еще не определены, и вообще журналисты, как всегда, бегут впереди паровоза.

Фото: depositphotos.com
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"Это была идея пассажиров, решение по которой еще не принято руководством железнодорожных дорог. Она находится в стадии обсуждения и согласования. Пока что могу сказать точно только одно: установка конфессионалов в вагонах не предусмотрена", - заверил он корреспондента "РГ".

Самих ксендзов новость, что им придется заботиться о бессмертных душах своих прихожан даже на железной дороге, застигла врасплох. Как пояснил "РГ" влиятельный в округе священник Казимеж Сова, многие служители церкви восприняли это как шутку.

"Если говорить серьезно, исповедь без конфессионала возможна, для этого нужен только ксендз и желание облегчить свою совесть. Но, согласно Кодексу канонического права, исповедь должна проходить в храмах и часовнях, а в непредназначенных для этого местах - только в чрезвычайных ситуациях. Таких ситуаций на сегодняшний день в нашем воеводстве нет. У нас 50-60 процентов жителей являются прихожанами различных храмов, в приходах на территории всего воеводства перед церковными праздниками будут исповедовать с утра и до вечера, поэтому единственной чрезвычайной ситуацией, которую я тут вижу, является попытка чиновников добиться благосклонности церковных иерархов", - пояснил он корреспонденту "РГ".

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