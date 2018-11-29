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В России появился мощнейший китайский смартфон за 49990 рублей

29.11.2018,  
17:57
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Oppo Фото: Oppo
Фото: Oppo

Китайская компания Oppo объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Oppo RX17 Pro. Одной из его особенностей стала сверхбыстрая зарядка SuperVOOC, позволяющая зарядить аккумулятор до 40 процентов за 10 минут.

Oppo RX17 Pro. Фото: Oppo

Аппарат оснащен дисплеем с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340x1080 пикселей (FullHD+) и соотношением сторон 19,5:9, высокопроизводительным и при этом достаточно бюджетным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Основная камера - двойная, имеет разрешение 12+20 Мп, изменяемая апертура F1.5/F2.4 позволяет фотографировать в сильно разнящихся условиях освещения, фронтальная камера получила разрешение 25 Мп.

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Oppo RX17 Pro на базе ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS. Смартфон доступен в двух цветовых решениях - "туманный градиент" и "темный изумруд". Его стоимость составит 49990 рублей.

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