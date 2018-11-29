В России стали популярны новые формы занятости

Все больше россиян, особенно молодых, предпочитает трудиться не классическим способом - по найму и 40 часов в неделю на территории работодателя, а быть предпринимателями или самозанятыми. Также набирает популярность фриланс, людей привлекает платформенная, агентская занятость, дистанционная работа. Об этом сказал Генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин в Турине на заседании Сети исследовательских институтов стран БРИКС.

Как показало исследование, проведенное НИИ труда, россияне выделяют преимущества самозанятости: самостоятельное регулирование рабочего времени, объема и места выполняемой работы. Есть и риски: недостаток опыта ведения предпринимательской деятельности и необходимость самостоятельно платить налоги, если заработок низкий.

По словам Платыгина 56 процентов молодых людей в возрасте 18-28 лет хотели бы заниматься предпринимательством и рассматривают такую вероятность для себя. И среди молодых людей этого же возраста больше всего делающих работать дистанционно (41 процент) или по временному договору (44 процента). Кстати, в случае трудоустройства по найму почти никто из работников этой категории не готов работать без оформления трудового договора. Таким образом, по мнению директора ВНИИ труда, государство должно поддерживать новые формы занятости.

Кстати, развитие самозанятости - это глобальный тренд для стран БРИКС, и как отмечают ученые государств БРИКС, возникновение новых форм занятости рождает вызовы для системы соцобеспечения и гарантии прав людей в плане достойных условий труда.