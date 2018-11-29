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29.11.2018 12:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Салехарде неизвестные повредили стелу "Полярный круг"

Текст: Мария Гафурова
Фото: Мария Плотникова/РИА Новости Стела "66-я параллель" в Салехарде. Фото: Мария Плотникова/РИА Новости
Стела "66-я параллель" в Салехарде. Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

В Салехарде вандалы повредили главную достопримечательность города - стелу "Полярный круг". У монумента испорчена обшивка - секции облицовки вдавлены внутрь, местами выгнуты и поломаны.

Монумент - символ Салехарда, единственного города России, расположенного на широте Северного полярного круга. Памятник расположен на том месте, где проходит 66 параллель - в честь нее он и получил свое второе название.

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Повреждения обнаружили специалисты Салехардской дирекции единого заказчика во время уборки снега и мусора вокруг объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Салехарда, это уже не первый случай вандализма в этом месте - не так давно кто-то выдернул светодиодную ленту, которая подсвечивала "Полярный круг". Так как он был сделан давно, возможности восстановить монумент сразу нет. Сейчас власти намерены искать поставщиков, которые смогут исправить повреждения.

По обоим случаям вандализма уже направили заявление в полицию. Виновным может грозить административная или уголовная ответственность, в зависимости от причиненного ущерба.

Как отметили в мэрии, это не единственный случай вандализма в городе. Не так давно в районе салехардского комбината неизвестные сломали тумбу для объявлений - у нее разбиты корпус и обшивка. Вчера тумбу демонтировали.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Салехард
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