В США 78-летний преступник сознался в 90 убийствах

В Соединенных Штатах, похоже, определился самый кровавый серийный убийца в истории этой страны. Как передает AFP, 78-летний афроамериканец Самуил Литтл, в 2014 году приговоренный к пожизненному заключению, признался, что совершил 90 убийств, большинство из которых ранее были неизвестны правоохранительным органам.

ФБР, которое ведет расследование этого громкого дела, уже подтвердило причастность Литтла к насильственной смерти 34 человек, в основном женщин-маргиналов, проституток или наркоманок, а также чернокожих или латиноамериканок, убитых в период с 1970 по 2005 годы.

Литтл, бывший боксер, убивал своих жертв смертельным ударами или душил их, прежде чем выбросить тела на обочине дороги, со скалы или на свалке. Федеральное бюро расследований заявило, что в связи с отсутствием огнестрельных ранений или явных следов насилия многие из убийств в свое время были классифицированы как передозировки, несчастные случаи или смерть жертв по естественным причинам.

Литтл, который несколько раз задерживался за кражу, похищение человека или другое насилие, подозревался в совершении убийств только дважды, в начале 80-х годов прошлого века. Речь шла об исчезновении двух молодых женщин, одной в Миссисипи, другой во Флориде. Однако Литтл был освобожден из-за отсутствия доказательств.

Только в 2012 году сотрудники правоохранительных органов с уверенностью установили его ответственность за убийства. Литтл был арестован за торговлю наркотиками, однако тест ДНК связал его с убийствами трех женщин, совершенными в Лос-Анджелесе в период с 1987 по 1989 годы.

Во время судебного процесса, который закончился в 2014 году пожизненным заключением, престарелый преступник буквально кричал со скамьи подсудимых о своей невиновности и обменивался оскорблениями с сыном одной из жертв. И вот, наконец, спустя четыре года он решился на страшные откровения.

В результате ФБР начало масштабное расследование, а следователи посетили Литтла в его калифорнийской тюрьме, чтобы расспросить об эпизодах убийств. Преступник, который прикован к инвалидному креслу и страдает от тяжелой формы диабета, согласился сотрудничать со следствием. "Он перечислял города, штаты и сказал об убитых им людях в каждом месте, - заявила агент ФБР Кристина Палаццоло. - Это ужасно. Джексон, Миссисипи: один; Цинциннати, штат Огайо: один; Феникс, Аризона: три; Лас-Вегас, Невада".

Следователи уверяют, что убийца помнит имена своих жертв, их возраст, места и обстоятельства совершения преступлений. Во время допроса один из следователей спросил Литтла, как ему удалось так долго укрываться от правосудия. Преступник заявил, что "создал свой мир" и как рыба в воде ориентировался в обездоленных районах. В итоге "смертельный баланс" составил 90 человек, что делает Литтла самым кровавым серийным убийцей в истории Соединенных Штатов.

Он совершил практически столько же убийств, как и Гэри Риджуэй, который удерживает зловещий рекорд серийного маньяка, совершившего наибольшее число убийств в Соединенных Штатах. Этот человек также убивал проституток или маргиналов. Они происходили в 1980-х и 1990-х годах в штате Вашингтон. Риджуэй был осужден за 49 из этих убийств и признался в 71-м, но, как полагает следствие, был связан еще примерно с 20 другими убийствами.

Кроме того, в 70-80-х годах Дональд Харви, медбрат, известный как "Ангел смерти", убил 80 пациентов.