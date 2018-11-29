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Рубрика: В мире

В США 78-летний преступник сознался в 90 убийствах

Текст: Максим Макарычев
В Соединенных Штатах, похоже, определился самый кровавый серийный убийца в истории этой страны. Как передает AFP, 78-летний афроамериканец Самуил Литтл, в 2014 году приговоренный к пожизненному заключению, признался, что совершил 90 убийств, большинство из которых ранее были неизвестны правоохранительным органам.

ФБР, которое ведет расследование этого громкого дела, уже подтвердило причастность Литтла к насильственной смерти 34 человек, в основном женщин-маргиналов, проституток или наркоманок, а также чернокожих или латиноамериканок, убитых в период с 1970 по 2005 годы.

Фото: Queen Mary University of London
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Литтл, бывший боксер, убивал своих жертв смертельным ударами или душил их, прежде чем выбросить тела на обочине дороги, со скалы или на свалке. Федеральное бюро расследований заявило, что в связи с отсутствием огнестрельных ранений или явных следов насилия многие из убийств в свое время были классифицированы как передозировки, несчастные случаи или смерть жертв по естественным причинам.

Литтл, который несколько раз задерживался за кражу, похищение человека или другое насилие, подозревался в совершении убийств только дважды, в начале 80-х годов прошлого века. Речь шла об исчезновении двух молодых женщин, одной в Миссисипи, другой во Флориде. Однако Литтл был освобожден из-за отсутствия доказательств.

Только в 2012 году сотрудники правоохранительных органов с уверенностью установили его ответственность за убийства. Литтл был арестован за торговлю наркотиками, однако тест ДНК связал его с убийствами трех женщин, совершенными в Лос-Анджелесе в период с 1987 по 1989 годы.

Фото: kinopoisk.ru
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Во время судебного процесса, который закончился в 2014 году пожизненным заключением, престарелый преступник буквально кричал со скамьи подсудимых о своей невиновности и обменивался оскорблениями с сыном одной из жертв. И вот, наконец, спустя четыре года он решился на страшные откровения.

В результате ФБР начало масштабное расследование, а следователи посетили Литтла в его калифорнийской тюрьме, чтобы расспросить об эпизодах убийств. Преступник, который прикован к инвалидному креслу и страдает от тяжелой формы диабета, согласился сотрудничать со следствием. "Он перечислял города, штаты и сказал об убитых им людях в каждом месте, - заявила агент ФБР Кристина Палаццоло. - Это ужасно. Джексон, Миссисипи: один; Цинциннати, штат Огайо: один; Феникс, Аризона: три; Лас-Вегас, Невада".

Следователи уверяют, что убийца помнит имена своих жертв, их возраст, места и обстоятельства совершения преступлений. Во время допроса один из следователей спросил Литтла, как ему удалось так долго укрываться от правосудия. Преступник заявил, что "создал свой мир" и как рыба в воде ориентировался в обездоленных районах. В итоге "смертельный баланс" составил 90 человек, что делает Литтла самым кровавым серийным убийцей в истории Соединенных Штатов.

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Он совершил практически столько же убийств, как и Гэри Риджуэй, который удерживает зловещий рекорд серийного маньяка, совершившего наибольшее число убийств в Соединенных Штатах. Этот человек также убивал проституток или маргиналов. Они происходили в 1980-х и 1990-х годах в штате Вашингтон. Риджуэй был осужден за 49 из этих убийств и признался в 71-м, но, как полагает следствие, был связан еще примерно с 20 другими убийствами.

Кроме того, в 70-80-х годах Дональд Харви, медбрат, известный как "Ангел смерти", убил 80 пациентов.

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