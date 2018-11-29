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29.11.2018 19:42
Рубрика: Экономика

Травма на работе

Верховный суд объяснил, что считать несчастным случаем
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее, кого и как наказывать за несчастные случаи на производстве.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Принятый документ рекомендует изучать поведение пострадавшего: если несчастный случай произошел по вине самого сотрудника, то работодателя не следует осуждать. Смысл такого разъяснения в общем-то очевиден. Допустим, если человек нарушил инструкции или в целом был безалаберен, то начальники смогут оправдаться.

При этом нельзя забывать, что руководители обязаны контролировать соблюдение требований охраны труда. Если лицо, обязанное соблюдать правила охраны труда, что-то нарушило и в результате кто-то пострадал, виновного обвинят по статье 143 УК "Нарушение требований охраны труда".

Фото: Depositphotos.com
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей

При гибели человека нарушитель рискует сесть на срок до 4 лет.Как сказано в постановлении, потерпевшими по этой статье могут стать не только кадровые сотрудники, но и те, кто не оформлен официально. "Потерпевшими по уголовным делам об этом преступлении могут быть не только работники, с которыми в установленном порядке заключены трудовые договоры, но и те лица, с которыми такой договор не заключался либо не был оформлен надлежащим образом, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя", говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Также отвечать придется, если пострадал стажер или практикант. Обвинять же по этой статье надо руководителей организаций, их заместителей, руководителей структурных подразделений, специалистов службы охраны труда и иных лиц, на которых в силу служебного положения или по специальному распоряжению возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда.Иными словами, обязанный следить за соблюдением на предприятии мер безопасности, должен будет ответить следствию, почему не уследил.

Судам также рекомендовано обращать особое внимание на установление причин производственного травматизма.

Экономика Работа Охрана труда Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ
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