Владимир Путин поставил три задачи перед ОНФ

Контролировать действия по стратегическим направлениям, поддерживать ответственных и неравнодушных чиновников, а также участвовать в выработке приоритетов развития страны - вот те направления работы, на которых должны сосредоточиться активисты Общероссийского народного фронта, считает президент России Владимир Путин.

Выступая перед участниками прошедшего в четверг в Москве съезда движения, он отметил, что ОНФ успешно справляется с теми задачами, для которых был создан - организацией общественного контроля за государственными решениями и за их исполнением.

"В органах власти, управления всех уровней много порядочных, профессиональных людей, которые настроены на конечный позитивный результат. Но, безусловно, контроль со стороны общества абсолютно необходим всегда. Это первое", - сказал президент.

Но одного контроля недостаточно, считает он. "Нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление - это поддержка государства", - уверен глава государства.

"Но и третье - прямое участие, ваше участие в выработке, прежде всего, приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне", - продолжил Владимир Путин. "Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе", - пояснил он.

"Итак, контроль, поддержка и участие. Без этих направлений сделать будет почти ничего невозможно", - резюмировал российский лидер.