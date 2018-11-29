Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей

В Пекине эксперименты с людьми в области генной модификации назвали противоречащими врачебной этике и законам страны. Министерство здравоохранения КНР запретило соответствующие опыты, передает агентство Синьхуа.

Этому предшествовал скандал, который связан с исследованиями китайского ученого Хэ Цзянькуя и команды его единомышленников. Специалист помог создать первых в мире людей с измененными генами. Геном двух девочек-близняшек, в частности, был отредактирован на стадии эмбрионального развития для защиты детей от ВИЧ. О своих достижениях китайские ученые рассказали на международной конференции в Гонконге, а также поделились некоторыми наработками с журналистами.

Вместе с тем работа Хэ Цзянькуя была воспринята негативно мировым научным сообществом. С критикой в его адрес выступил и заместитель министра здравоохранения Китая Ху Наньпин, который назвал подобные эксперименты шокирующими и неприемлемыми.