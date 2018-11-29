По указу президента РФ, утвердившего изменения в статьи 8 и 10 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы станут выдавать солдатам и офицерам запаса персональные электронные карты военнообязанных. Причем их оформление - дело добровольное и не исключает наличия обычного военного билета.

Пластиковый носитель со встроенным микроконтроллером позволит хранить в электронном виде более 300 параметров, в том числе антропометрические данные военнообязанного. Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, что в карту занесут дату рождения, адрес, образование и место работы резервиста, категорию его годности к военной службе по здоровью. А также военно-учетную и гражданскую специальности, спортивный разряд человека и другие предусмотренные законом данные по воинскому учету.

Примерно такие же сведения содержат персональные электронные карты, с которыми призывники отправляются в армию. Они помогают командирам быстро и, главное, правильно решать вопросы, связанные с обеспечением новобранцев всем необходимым для службы и их подготовкой и назначением на должности. Понятно, что аналогичная практика в системе воинского учета послужит оптимизации и ускорению работы военкоматов.

Оформление такой карты не исключает и выдачу военного билета

В армии уже два года работает система "Электронный паспорт", действующая на основе биометрических параметров человека и новых российских стандартов криптографической защиты информации. Она позволяет обеспечивать служивых электронными картами отечественного производства и использовать их в качестве документа воинского учета. Что, по оценке министра обороны Сергея Шойгу, делает более эффективным процесс кадрового, продовольственного, вещевого, медицинского и других видов обеспечения военных. "Система "Паспорт" развернута уже более чем на 500 объектах минобороны", - сообщил недавно Сергей Шойгу.