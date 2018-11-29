В майском указе 2018 года президента Владимира Путина перед страной поставлена амбициозная задача - через пять лет войти в топ-5 крупнейших экономик мира.

Обеспечить экономический рывок планируется в числе прочего и за счет наращивания экспортного потенциала страны. Эта задача меняет фокус государственного видения ситуации. Если недавно в России несырьевой экспорт даже не выделяли из общего, то сейчас ставка делается именно на несырьевой неэнергетический экспорт. Именно он обеспечит продвижение на мировые рынки продукции с высокой добавленной стоимостью.

Выход российского АПК на международные рынки невозможно не заметить - масштабы продаж сельскохозяйственной продукции на них обогнали экспорт оборонной промышленности, объем которого традиционно был одним из самых высоких. Сегодня государство называет АПК драйвером экспортного потенциала страны и, в частности, делает большую ставку на масложировую отрасль. В рамках нацпроекта "Экспорт продукции АПК" планируется почти троекратный рост экспорта масложировой продукции - с 3,1 миллиарда долларов до 8,6 миллиарда.

"Масложировая промышленность обладает наибольшим потенциалом по приросту экспорта и является одним из локомотивов всей программы, - заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. - Через 6 лет ежегодные поставки ее продукции должны увеличиться на 5,5 миллиарда долларов, что обеспечит пятую часть всего запланированного прироста экспорта. На основе предложений участников рынка Минсельхоз России разработает оптимальные формы государственной поддержки, необходимые для достижения этих целей".

Планы правительства предполагают утроение экспортных поставок масложировой продукции к 2024 году. Предпосылки для реализации этих планов есть. Например, компания "ЭФКО", используя возможности глубоководного морского терминала Тамань, за последние три сезона уже утроила объем экспорта, догнав лидера рынка, компанию "Астон", в сезоне 2017-2018 годов. При этом компания имеет серьезный ресурс дальнейшего развития. Увеличивать поставки своей продукции за рубеж ей поможет модернизация и расширение перевалочных мощностей.

Достижение амбициозных целей требует наращивания объемов товарной массы как минимум вдвое. В этом году аграрии планируют собрать рекордный урожай масличных - более 16 миллионов тонн. Но даже богатые урожаи последних сезонов не могут полностью загрузить мощности российских маслоэкстракционных заводов, уже сегодня способных перерабатывать больше 23 миллионов тонн. Недостаток сырья ограничивает маржинальность отрасли и снижает экспортный потенциал России. Решить проблему нехватки сырья можно, увеличив посевные площади, считает генеральный директор группы компаний "Благо" Аркадий Фосман.

Планы правительства предполагают утроение экспортных поставок масложировой продукции к 2024 году

Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко приводит в пример мировой опыт: "В России в среднем эксплуатируется 69 процентов пахотных земель, в то время как в мире в среднем использование пашни составляет до 80 процентов".

Увеличивать пашню за счет свободных земель планируют и на государственном уровне. "Министерство сельского хозяйства намерено ввести в сельскохозяйственный оборот 10 миллионов гектаров пашен в течение ближайших пяти лет", - заявил первый замглавы минсельхоза Джамбулат Хатуов. По мнению аналитиков рынка, для загрузки российских перерабатывающих заводов сырьем на посевы масличных следует отвести не менее 5 миллионов гектаров.

Однако одним увеличением валового сбора масличных проблему дефицита сырья не решить. Парадоксом российской масложировой отрасли, препятствующим развитию экспортного потенциала страны, может стать... сама экспортная деятельность. Речь идет об экспорте семян подсолнечника. С 1 сентября 2016 года экспортные пошлины на масличные культуры были понижены до 6,5 процента от таможенной стоимости товара. В результате продать подсолнечник на экспорт иногда оказывается выгоднее, чем продукты его переработки. Всего за три года темпы экспорта семян выросли в пять раз: если в 2015 году из страны было вывезено более 60 тысяч тонн, то в 2016 году - уже более 180 тысяч тонн, а в 2017-м - уже более 300 тысяч. Неудивительно, что российские производители подсолнечного масла и шрота все чаще призывают власти остановить вывоз "винограда вместо вина" и ввести тарифные и нетарифные меры против вывоза семян подсолнечника из страны. Бизнесу важно, чтобы наращивание темпов экспорта происходило без ущерба для экономики и отечественных предприятий масложировой отрасли.

Ведь экспортировать не семена, а продукты их переработки гораздо выгоднее, причем в этом случае выгоду получают все - и производители, и государство. Конечная продукция имеет высокую добавленную стоимость, а страна - рабочие места, налоговые отчисления в государственную казну от внутренних налогов и экспортной выручки. Тем более что популярность российского подсолнечного масла в мире растет.

Лидерами его потребления сегодня являются Египет (увеличил закупки на 35 процентов), Турция (закупать стала на 32 процента меньше, но не покинула тройку лидеров) и Иран (экспорт вырос на 22 процента).

Ключевую роль в поставках российского масла играют порты Азово-Черноморского бассейна

Страны "ближней воды" - Турция и Египет - понятные торговые партнеры, которые стабильно закупают в год около 40-50 процентов от общего объема экспорта российского подсолнечного масла (в 2016/17-м - 51 процент, в 2017/18-м - 43 процента). Однако благодаря развитию морской инфраструктуры Россия уже вышла и на "большую воду", осваивая новые целевые рынки - Китай, Индию и страны Персидского залива. Динамично растущая численность населения этих стран обуславливает рост экспорта продукции российского АПК, в том числе масложировой отрасли. По мнению аналитиков рынка, в ближайшие шесть лет спрос этих государств на продукты переработки масличных будет только расти.

Однако "дальние воды" Китая и Индии полны своих рисков - тарифных и нетарифных порогов. Так, повышение пошлин до 35-45 процентов в Индии, где половина всего продовольственного импорта страны составляет как раз растительное масло, привело к угасанию возникавших было торговых отношений между нашими странами. Выход видится в поиске вариантов эффективного сотрудничества на уровне правительств двух государств. Если удастся добиться снижения импортных пошлин до среднемирового уровня, российские компании смогут выйти на рынок Индии и закрепиться на нем.

Но решить надо не только эти проблемы. Ключевую роль в поставках российского масла в дальние страны играют порты Азово-Черноморского бассейна. Уже сегодня через них экспортируется 85 процентов подсолнечного масла из России. И эти объемы будут только расти: к 2024 году экспорт масла через порты АЧБ вырастет более чем в три раза в натуральном выражении.

Но если с экспортом в ближние страны пока справляются мелководные порты Ростова и Ейска, то с отправкой больших партий продукции в Юго-Восточную Азию через глубоководные морские порты - Тамань и Новороссийск - ситуация сложнее. Новороссийск уже сегодня достиг естественных пределов пропускной способности из-за перегруженности авто- и железнодорожных путей, подходящих к нему. К тому же в Новороссийске отсутствуют терминалы накопления масложировой продукции, а значит, нет возможности формировать крупные партии товара.

Наиболее перспективным вариантом увеличения мощности глубоководной портовой инфраструктуры России является порт Тамань, где расположен единственный в зоне АЧБ специализированный терминал по перевалке растительных масел, принадлежащий Группе компаний "ЭФКО".

"Значение глубоководного наливного терминала в Тамани трудно переоценить: всего за три года мы утроили объемы экспорта сырого подсолнечного масла - с 123 тысяч тонн в сезоне 2014-2015 годов до 378 тысяч тонн в 2017-2018 годах, - говорит генеральный директор ГК "ЭФКО" Евгений Ляшенко. - К тому же более чем в два раза расширилась география наших поставок. Мы открыли для себя рынки Индии и Китая благодаря возможности загружать масложировой продукцией крупнотоннажные суда и таким образом снизить затраты на логистику".

Уже сегодня порт имеет возможность принимать танкеры дедвейтом даже в 55 тысяч тонн. Но для эффективного обеспечения растущих экспортных потоков масложировой продукции требуется расширять глубоководную инфраструктуру портов Азово-Черноморского бассейна. Серьезные подвижки в этом направлении уже есть - ГК "ЭФКО" разработала программу модернизации морского терминала в Тамани.

Единственный в Азово-Черноморском бассейне специализированный терминал по перевалке растительных масел построен в Тамани. Фото: Пресс-служба ГК "ЭФКО"

Однако к маслоналивному терминалу в Тамани до сих пор нет подходных железнодорожных путей, а значит - мощности уникального российского терминала не будут использоваться в полную силу до тех пор, пока сюда не протянутся ветки железнодорожных путей сообщения.

В октябре с.г. президент Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить создание железнодорожной инфраструктуры на подходах к терминалам по перевалке продукции АПК. В компании надеются, что поручение президента будет выполнено в короткие сроки.

Есть и еще один порог, тормозящий освоение азиатских рынков. Это повышенные требования к качественным показателям пищевой продукции со стороны стран-импортеров. Для успешной конкуренции на мировом рынке России необходимо наращивать в портах мощности по гидратации (очистке масла от примесей с помощью горячей воды). Это позволит расширить географию поставок. Сейчас российские мощности крайне ограничены. По сути, ориентирование отечественных перерабатывающих заводов на гидратацию означает выход на перспективные рынки многих дальних стран.

Нет сомнений, что амбициозные цели майского указа президента вполне достижимы. Но для этого требуется консолидация усилий всех участников рынка - как бизнеса, так и ведомств, и правительства. Российская масложировая отрасль готова принять вызов и выступить локомотивом экспортной политики государства в АПК. Но для этого она должна решить ряд масштабных задач: значительно увеличить посевные площади, усовершенствовать логистическую инфраструктуру. Преодоление этих барьеров поможет нашей стране войти в число крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Справка

Запланированная ГК "ЭФКО" программа развития перевалочного комплекса в Тамани предусматривает увеличение емкостного парка терминала на 410 тысяч тонн. Строительство новых причалов позволит принимать суда дедвейтом до 55 тысяч тонн для регулярных отгрузок подсолнечного масла в дальние страны. Инвестиционный портфель проекта составит более 45 миллионов долларов.