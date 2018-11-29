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Вышел трейлер нового хоррора про злых монахинь "Святая Агата"

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    29.11.2018, 10:50
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ iVideos Фото: youtube.com/ iVideos
Фото: youtube.com/ iVideos

Пытки в гробу, безликий вуайеризм и лицо со шрамом - в дублированном трейлере хоррора "Святая Агата".

Фото: kinopoisk.ru
"Проклятие монахини": красиво, но до обидного банально

Постановщик картины - Даррен Линн Боусман (несколько частей шарадного слэшера "Пила" и готического пастиша "Генетическая опера").

В середине XX века в один из монастырей стучится молодая авантюристка на сносях Агата.

Поначалу беременную девушку эти отрешившиеся от мира женщины приятно удивляют своим радушием и гостеприимством, однако вскоре открывается брутальная правда этой обители.

В ролях: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон, Сет Майклс, Шоун Флетчер и др.

В прокате РФ зловещие дамы окажутся в День всех влюбленных - 14 февраля 2019 года.

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