Вышел трейлер нового хоррора про злых монахинь "Святая Агата"

Пытки в гробу, безликий вуайеризм и лицо со шрамом - в дублированном трейлере хоррора "Святая Агата".

Постановщик картины - Даррен Линн Боусман (несколько частей шарадного слэшера "Пила" и готического пастиша "Генетическая опера").

В середине XX века в один из монастырей стучится молодая авантюристка на сносях Агата.

Поначалу беременную девушку эти отрешившиеся от мира женщины приятно удивляют своим радушием и гостеприимством, однако вскоре открывается брутальная правда этой обители.

В ролях: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон, Сет Майклс, Шоун Флетчер и др.

В прокате РФ зловещие дамы окажутся в День всех влюбленных - 14 февраля 2019 года.