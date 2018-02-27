У ремейка "Лица со шрамом" снова появился режиссер

Режиссер "Тренировочного дня" все же займется ремейком "Лица со шрамом" по сценарию братьев Коэн, сообщает ComingSoon (http://www.comingsoon.net/movies/news/925999-antoine-fuqua-is-once-again-up-to-direct-scarface).

Напомним, что около года назад студия Universal уже пыталась договориться с Антуаном Фукуа, чтобы режиссер возглавил производство. И если тогда постановщик вынужден был отказаться от предложения из-за запущенного в работу сиквела "Великого уравнителя", то сейчас обе стороны готовы приступить к работе, как только картина с Дензелом Вашингтоном уйдет в свободное плавание.

Из-за подобных неурядиц, судя по всему, сменится не только дата релиза (выход картины был запланирован на 10 августа этого года), но и, возможно, исполнитель ведущей роли, которым до этого значился Диего Луна ("Изгой-один: Звездные войны. Истории").

Пока что эти вопросы находятся на стадии обоюдного урегулирования.

Оригинальная лента режиссера Говарда Хоукса вышла в 1932 году, главную роль сыграл Пол Муни. Одноименный ремейк 1983 года за авторством последователя Хичкока Брайана Де Пальмы и сценариста Оливера Стоуна с Аль Пачино в главной роли был восторженно принят зрителями, а критиками внесен в список "Величайших гангстерских кинофильмов в истории".

К новой версии "Лица со шрамом" пытался подступиться Дэвид Эйр ("Отряд самоубийц", "Яркость"), но не срослось. Окончательная версия сценария принадлежит братьям Коэн.

Для сценария вновь адаптирован роман Армитэджа Трэйла об иммигранте, сумевшем создать наркоимперию и после пожинающем горькие последствия этого, однако место действия было решено перенести в современный Лос-Анджелес.