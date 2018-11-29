Большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране, но не ожидают значительного улучшения в будущем. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце октября.

О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58 процентов граждан, об обратном - 16, еще 21 процент частично согласны и с первыми, и со вторыми. Только четверть опрошенных (33 процента в 2017 году) считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас, столько же ожидают ухудшения положения (13 процентов в 2017-м), еще 40 процентов опрошенных не ожидают каких-либо значительных изменений. То же с оценками экономической ситуации. Их индекс понизился до 43 процентов (в 2017 году было 59). Положение в экономике положительно оценили 70 процентов опрошенных, из них 13 процентов считают его хорошим и очень хорошим, а негативную оценку ему дают 27 процентов россиян (19 процентов в 2017 году). Кроме того, с 71 пункта до 56 снизился индекс оценок политической обстановки. Каждый пятый (30 процентов в 2017 году) оценивает политическую обстановку в России как хорошую, 53 процента - как среднюю, 18 процентов (12 процентов в прошлом году) - как плохую. Индекс удовлетворенностью жизнью при этом, однако, повысился - с 60 пунктов в 2017 году до 63. Почти 60 процентов россиян заявили, что жизнь их в целом устраивает, 16 процентов - что жизнью недовольны, а 21 процент - что отчасти довольны, отчасти нет.

Россияне довольны жизнью, но не ожидают значительного улучшения в будущем

Социологи ВЦИОМ связывают ухудшение социального самочувствия россиян, в том числе, с ростом цен на горючее. Но массового социального протеста социологи не ожидают. Еще ниже вероятность политических выступлений. По опросу "Левада-центра", большинство российских граждан (52 процента) вообще не готовы лично участвовать в политике (а повышение пенсионного возраста - вопрос политический). Желание держаться подальше от политики большинство респондентов объясняют тем, что "политика не для рядовых граждан, политикой занимаются власти" (30 процентов), "ничего не понимают в политике" (26), заняты своими повседневными делами (25), а также тем, что "ничего изменить нельзя" (23). Кроме того, 15 процентов опрошенных полагают, что "политика - грязное дело".

Между тем в российском обществе созрел запрос на перемены. По данным Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, число людей, ратующих за перемены, за последние шесть лет увеличилось вдвое - до 56 процентов. При этом 45 процентов респондентов уже заметили перемены к лучшему, почти четверть опрошенных не увидели никаких изменений, 31 процент считает, что некоторые изменения были негативными. Чуть более оптимистично стали смотреть граждане и на перспективы России.

Среди позитивно оценивающих будущее доминирует молодежь от 18 до 30 лет. Большинство же считает, что в стране ничего не изменится или изменится к худшему. Так, 46 процентов опрошенных уверены, что вряд ли удастся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, отремонтировать все дороги (41) и возродить село (39). Больше всего россияне верят в скорое усиление военной мощи (59 процентов), прогресс в науке и высоких технологиях (38), появление доступной ипотеки (34 процента) и вхождение российской экономики в пятерку ведущих (32).

Власть и население понимают перемены по-разному, комментирует результаты опроса руководитель исследования академик Михаил Горшков: "У власти более широкое понимание перемен, они связаны и с внутриполитической жизнью, и с международной. Например, задача технологического прорыва. Россияне же хотят перехода к новому качеству жизни, но это не особо касается трансформации политических институтов. Если бы более половины продолжали поддерживать установку на стабильность, это означало бы консервацию сниженного уровня жизни и умеренного развития вперед, а они этого не хотят". По мнению академика, нужно использовать позитивный настрой населения для проведения реформ: "Президент умеет работать с общественным мнением, а вот другие структуры - нет. Они отказываются от общения с населением, хотя сейчас общество готово к диалогу. Поэтому большой вопрос, смогут ли власти эти настроения использовать".

Что запрос на перемены есть, подтверждается и другими исследованиями. По данным фонда "Общественное мнение", число сторонников значительных изменений в управлении страной за последние шесть лет увеличилось с 44 до 48 процентов, доля выступающих за незначительные снизилась с 27 процентов до 21, с 14 до 20 процентов выросло число тех, кто считает, что никакие реформы не нужны. Примерно такие же настроения зафиксированы социологами ВЦИОМ. Здесь о необходимости реформ во многих сферах жизни говорят 59 процентов респондентов, треть опрошенных считают, что нужны некоторые реформы, 2 процента отрицают необходимость реформ.

Запросы значительной части общества по-прежнему обращены к власти. В том числе и запрос на перемены

Большинство россиян понимают под позитивными переменами главным образом укрепление экономики и социальной сферы. По опросу "Левада-центра", приоритетными задачами нового президентского срока люди называют повышение пенсий, зарплат и социальных пособий (39 процентов), доступные и качественные медицину и образование (25), развитие экономики, выход из кризиса и снижение зависимости от нефти (20).

Что касается демократии, то, по мнению российского большинства, она нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. По данным "Левада-центра", нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. Почти 45 процентов опрошенных уверены, что западная демократия несет России хаос и разрушение. При этом запросы значительной части общества по-прежнему обращены к власти. В том числе и запрос на перемены.